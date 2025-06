Asador Etxebarri y Diverxo repiten como segundo y cuarto mejor restaurante del mundo

Maido (Lima) se ha coronado como el mejor restaurante del mundo durante una gala celebrada en Lingotto Fiere, el centro de exposiciones de la ciudad de Turín. El restaurante sucede en el trono a Disfrutar (Barcelona), que fue elegido el número uno el año pasado. Completan el podio de la lista de The World's 50 Best Restaurants 2025 otro restaurante español, Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya), también segundo el año pasado, y Quintonil (México DF). Diverxo (Madrid), que en 2024 fue cuarto, ha repetido posición.

Había bastante incertidumbre sobre quién podría ser elegido el 'number one', a diferencia de 2024, cuando muchas quinielas apuntaban a Disfrutar, el templo barcelonés que en la edición de 2023 había quedado segundo y por fin había logrado la tercera estrella Michelin en la guia de 2024.

Este 2025, la incógnita era saber si triunfaría otro establecimiento español, ya fuera Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya) o el 'triestrellado' Diverxo, que se llevó el bronce en 2023 y fue cuarto en 2024 (su chef, David Muñoz, había sido galardonado como mejor cocinero del mundo por tercera vez consecutiva en 2023). Ni uno ni otro han hollado la cima; para el establecimiento vasco queda como consuelo que Mohamed Benabdallah ha sido elegido el Mejor Sumiller del Mundo.

Al final, los laureles han sido para Maido, coronando un 'top 10' que no ha registrado mucho movimiento respecto a 2024. El establecimiento limeño es el más rutilante ejemplo de la cocina 'nikkei' -fusión de peruana y japonesa- a nivel internacional. Los orígenes del chef, nacido en la capital del país sudamericano, se encuentran en Osaka por lo que su propuesta gastronómica surge de una manera natural, al unir su tierra natal con sus raíces familiares.

Nueve españoles entre los 100 mejores

Ha habido otros dos restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo: Elkano (Getaria) era 28º y ha pasado al 24º lugar y Enigma, que ha subido del puesto 59º al 34º. Su dueño, Albert Adrià, se ha llevado el premio de Mejor chef elegido por chefs.

Días antes de la gala se había dado a conocer la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51º y 100º. En ella aparecían Quique Dacosta (65º), Cocina Hermanos Torres (78º), Aponiente (84º), Txispa (85º) y Mugaritz (87º). Con ellos, son nueve los españoles entre los 100 mejores del mundo, dos más que en 2024, lo que demuestra de nuevo que la gastronomía del país sigue entre las más prestigiosas del planeta.

El voto de 1.120 expertos de todo el mundo

Para elaborar la lista, que este año ha llegado a su 23ª edición, los organizadores han tenido en cuenta los votos de 1.120 expertos culinarios de 28 regiones del mundo, entre los que figuran escritores, críticos y restauradores. No aparecen en la lista de 2025 auténticas instituciones gastronómicas como Noma, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, The Fat Duck, Mirazur, Geranium o Central, entre otros, porque ya han sido número uno y han pasado a formar parte de los Best of The Best, una especie de olimpo cuyos miembros ya no compiten por alzar el título. Una vez tocado el cielo, se quedan en él.

Durante la gala se han ido entregando varios galardones, como Mejor Chef Mujer del Mundo (Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, del restaurante Potong, en Bangkok); Mejor Restaurante Sostenible (Celele, en Cartagena, Colombia); Mejor Chef Pastelero (Maxime Frédéric); Mejor Sumiller (Mohamed Benabdallah, de Asador Etxebarri); Mejor chef elegido por chefs (Albert Adrià, de Enigma); One to Watch (Khufu, en El Cairo), premio Icon (Massimo Bottura y Lara Gilmore, de Osteria Francescana, en Módena), Premio a la Hospitalidad (Wing, en Hong Kong)...

La lista completa de The World's 50 Best Restaurants 2025

Esta es la lista completa de los 100 mejores restaurantes del mundo, según The World's 50 Best Restaurants 2025:

Maido (Lima, Mejor Restaurante de Sudamérica y del Mundo) Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya, Mejor Restaurante de Europa) Quintonil (México DF, Mejor Restaurante de Norteamérica) Diverxo (Madrid) Alchemist (Copenhague)Atomix (Nueva York, mejor restaurante de Norteamérica) Gaggan (Bangkok, Mejor Restaurante de Asia) Sézanne (Tokio) Table by Bruno Verjus (París) Kjolle (Lima) Don Julio (Buenos Aires) Wing (Hong Kong, premio a la Hospitalidad) Atomix (Nueva York) Potong (Bangkok, nueva entrada más alta) Plénitude (París) Ikoyi (Londres, subida más alta) Lido 84 (Gardone Riviera, Italia) Sorn (Bangkok) Reale (Castel di Sangro, Italia) The Chairman (Hong Kong) Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia, nueva entrada) Narisawa (Tokio, nueva entrada) Sühring (Bankgok) Boragó (Santiago de Chile) Elkano (Getaria) Odette (Singapur) Mérito (Lima, nueva entrada) Trèsind Studio (Dubái, Mejor Restaurante de Oriente Medio) Lasai (Rio de Janeiro) Mingles (Seúl) Le Du (Bangkok) Le Calandre (Rubano, Italia) Piazza Duomo (Alba, Italia) Steirereck (Viena) Enigma (Barcelona) Nusara (Bangkok, nueva entrada) Florilége (Tokio) Orfali Bros (Dubái, nueva entrada, Mejor Restaurante de Oriente Medio y Norte de África) Frantzén (Estocolmo) Mayta (Lima) Septime (París) Kadeau (Copenhague, nueva entrada) Belcanto (Lisboa) Uliassi (Senigallia, Italia) La Cime (Osaka, Japón, nueva entrada) Arpège (París) Rosetta (México DF) Vyn (Skilinge, Suecia) Celele (Cartagena, Colombia, nueva entrada y Mejor Restaurante Sostenible) Kol (Londres) Jan (Múnich, nueva entrada) Alcalde (Guadalajara, México) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) Den (Tokio) El Chato (Bogotá) La Colombe (Ciudad del Cabo) Jordnær (Copenhague) Onjium (Seúl) Restaurant Tim Raue (Berlín) Nobelhart & Schmutzig (Berlín) Pujol (México DF) Nuema (Quito) Willem Hiele (Oudemburg, Bélgica) Bozar (Bruselas) Fu He Hui (Shanghái) Quique Dacosta Restaurante (Dénia) Saint Peter (Sídney) Arca (Tulum) Masque (Bombay) Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) Tuju (São Paulo) Sazenka (Tokio) Chef Tam’s Seasons (Macao) Tantris (Múnich) Mountain (Londres) Mil (Cuzco) Leo (Bogotá) Le Doyenné (Saint-Vrain, Francia) Cocina Hermanos Torres (Barcelona) Coda (Berlín) Singlethread (Healdsburg, EEUU) Oteque (Río de Janeiro) Fyn (Ciudad del Cabo) A Casa do Porco (São Paulo) Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) Txispa (Atxondo) The Clove Club (Londres) Mugaritz (San Sebastián) Salsify at the Roundhouse (Ciudad del Cabo) Huniik (Mérida, México) Le Bernardin (Nueva York) Koan (Copenhague) Al Gatto Verde (Módena) Burnt Ends (Singapur) Meet the Bund (Shanghái) Evvai (São Paulo) Atelier Crenn (San Francisco) Labyrinth (Singapur) César (Nueva York) Amisfield Restaurant (Queenstown, Nueva Zelanda) Neolokal (Estambul)

Durante la gala se han entregado otros premios. Son estos: