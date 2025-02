Cinco pizzerías en Córdoba para celebrar el Día de la Pizza

Cuesta tanto no salivar cuando uno piensa en ellas como encontrar a una persona que las rechace. Las pizzas gustan a todos (no hay pruebas científicas, pero tampoco muchas dudas). Aunque, claro, en este mundo de masas crujientes y hornos humeantes, lo que no es fácil es dar con una pizza que cumpla con los cánones del plato más popular de Italia. Y lo mismo de importante son los ingredientes (téngase en cuenta que para gustos los colores) como el proceso de cocinado. Con motivo del Día Internacional de la Pizza, que se celebra el 9 de febrero, queremos asomarnos a cinco pizzerías de Córdoba para desear un 'buon appetito'.

El Patrón

Es inevitable pensar en pasado cuando se habla de la pizza. La tradición italiana siempre acompañará a este manjar en sus periplos universales. Y si de una cosa puede presumir El Patrón, es de cocina tradicional. Situada en el casco histórico (calle Enrique Redel, 3), entre el centro y Santa Marina, este restaurante suma ya más de dos décadas acercando a Córdoba los fogones de aquel lado del Mediterráneo.

Pizza en el restaurante italiano El Patrón. / Córdoba

Innumerables son los platos italianos que el comensal puede encontrar en su carta. Y, en lo que se refiere a la pizza, seguro que te suenan, porque hacen gala de las recetas tradicionales. Véase la siciliana (queso, tomate, alcaparras, anchoas), la napolitana (Queso, tomate, anchoas, aceitunas) o el calzone (Queso, tomate, jamón). Más especiales resultan la Patrone (queso, tomate, carne, ajo y huevo), la Luna (Tomate, queso, jamón york, berenjena, jamón serrano –envuelta–) o la Danielo (Tomate, queso, espinacas, queso de cabra, nueces).

La Fabbrica Pizzería

Es la rebelde del grupo y no se molesta en disimularlo. Por el contrario, La Fabbrica Pizzería, inauguró en 2014 una cocina abierta en la calle Albéniz, 16 que pretende involucrar al resto de sentidos en esto del comer. En un ambiente acogedor, con una decoración que no deja indiferente a nadie, este restaurante ofrece platos que se preparan a plena vista del comensal.

Pizzas en La Fabbrica Pizzería. / La Fabricca Pizzería

En su propio nombre presumen de su plato estrella. Y es que, en esta pizzería, la masa es arte. Quizás como símbolo de esa rebeldía o apertura, obras artísticas y artistas dan nombre a sus pizzas. ¿Qué tal una Gioconda (calabacín, chorizos con pimientos de vera y parmesano) o una exótica Frida Kahlo (pollo braseado, pimiento rojo y verde, cebolla, tomate y jalapeños)? Tirando para casa se podría degustar una Salvador Dalí (jamón serrano, tomate natural, parmesano y aceite de oliva). En el top, se encuentra la Avicci (mitad pizza calzone de jamón york, gouda champiñón o barbacoa y mitad salami picante italiano, escarmoza y ruccula.

Il Piccantino

Se necesitarían casi dos meses comiendo todos los días pizzas para degustar sus 56 recetas. Esta carta casi infinita es la que ofrece Il Piccantino, donde incluso los más delicados podrían encontrar un plato a su gusto. Esta pizzería se encuentra en el barrio de Poniente Sur. En concreto, en Urbanización Parque de las Avenidas, 2.

De sus hornos salen recetas que van desde lo local, como la Cordobita (tomate natural, ajo, jamón serrano, huevo y aceite de oliva) hasta lo universal, como la turca (con pollo kebab) o la asiática (marinera con salsa de aquella parte del mundo). También hacen gala de ingenio mezclando recetas para crear fusiones como la roqueroni, una pizza que, entre otros ingredientes, lleva roquefort y peperoni.

Casa Mia

Aviso: Hay que preguntar por la pizza del mes. Ellos mismos lo recomiendan. Casa Mía lleva la tradición italiana por bandera y ha hecho de la pizza su plato estrella. Este restaurante, situado en la calle María La Judía, del barrio de la Arruzafilla, ofrece una serie de pizzas basadas en las recetas de toda la vida. Aunque algunas son más peculiares.

Pizza de Casa Mia. / CASA MÍA

En la cocina de Casa Mía preparan platos para deleitar a los paladares más selectos. Uno de estos podría ser la pizza mortadella, que acompaña la mozarella y el provolone con mortadella y pistachos. Por su parte, la montebianco combina la mozarella y el roquefort con el jamón york y las nueces para acabar con un pesto de calabacín. Véase también la Casa Pinto, que lleva tomate, mozarella de bufala, bacon, romero y aceite de oliva virgen extra.

La Bella Italia

En La Bella Italia hay categorías para dividir las pizzas. Por un lado, están las 13 normales. Pero, si se da un paso más, el comensal puede adentrarse en las ocho gourmets. Esta moderna pizzería se sitúa en la esquina con la calle Periodista José Luis de Córdoba, junto al centro comercial El Arcángel y cerca del barrio de El Arenal.

Pizza de La Bella Italia. / LA BELLA ITALIA

Para sus recetas, este restaurante mezcla ingredientes tradicionales con otros más modernos para los espíritus más aventureros en esto del comer. Añadiendo unas palomitas de pollo crujiente al tomate, la mozarella, el pollo, el bacon, la salsa barbacoa y la cebolla, sale una pizza crocanti. Con tomate, mozarella, ternera, cebolla, pollo, bacon, queso cheddar y salsa burguer se prepara una colosseo. Y para la sherish se usa bacon, salchicas, crocanti, pollo, huevo, tomate y mozarella.