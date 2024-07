El chef José Andrés ha vuelto a Córdoba para disfrutar de la gastronomía local en uno de restaurantes de referencia de la capital, que ya es un habitual de las listas de recomendaciones y está reconocido con un sol de la Guía Repsol y el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin. Se trata de La Cuchara de San Lorenzo, el restaurante de los hermanos Paco y Narciso López.

José Andrés, conocido mundialmente tanto por su labor en los fogones como por su acción humanitaria a través de la ONG World Central Kitchen, disfrutó el miércoles de una comida en un local que ha sido recomendado en varias ocasiones por su amigo, el chef cordobés Paco Morales, como uno de los restaurantes a tener en cuenta para comer en Córdoba, en este caso en el barrio de San Lorenzo.

En esta ocasión, ha sido el propio restaurante el que ha dado a conocer a través de sus redes sociales la presencia de tan insigne comercial, cuya sola presencia constituye un sello de calidad para cada establecimiento que visita, situándolo en el mapa gastronómico a nivel mundial.

“¡Qué honor tan grande! Ayer recibimos la visita del chef José Andrés en La Cuchara de San Lorenzo. José Andrés no es solo reconocido por su talento culinario, sino también por su increíble labor humanitaria a través de World Central Kitchen, llevando comidas a comunidades en crisis en todo el mundo. Ha sido un placer compartir con él y con nuestro equipo este momento tan especial. Gracias, por tu visita y por todo lo que haces dentro y fuera de la cocina. ¡Eres un ejemplo a seguir!”, han señalado en su perfil de Instagram.

Los restaurantes favoritos de José Andrés en Córdoba

No es la primera vez que José Andrés visita Córdoba y disfruta de la gastronomía cordobesa. Es habitual que el chef acuda a la capital, a la que le une su amistad con Paco Morales, y que comparta con sus seguidores aquellos sitios donde disfruta de una buena comida.

De hecho el cocinero ya destacó en su momento un restaurante cordobés como uno de sus favoritos, ya no solo de España, sino del mundo, al incluirlo en su proyecto The chef’s list, donde comparte sus lugares preferidos del mundo para comer, beber o vivir una experiencia. No es otro que Casa Pepe de la Judería, cuya experiencia culinaria describe así: “Para conocer la historia árabe del sur de España, la época que llamamos el período Al Andalus cuando los líderes islámicos gobernaban la zona, Casa Pepe es el lugar ideal”.

La inclusión de este establecimiento en tan preciado listado tiene mayor valor si se tiene en cuenta que solo hay dos establecimientos españoles: el cordobés Casa Pepe de la Judería y Tapas 24, localizado en Barcelona.

En la capital cordobesa, el cocinero también ha visitado otros establecimientos como el Bar de Paco Morales (que recientemente cerró sus puertas para rediseñar el proyecto en otra localización) o El Churrasco.