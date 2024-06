La gastronomía cordobesa es uno de los atractivos más reconocidos para los turistas, ya que algunos platos típicos como el salmorejo o el flamenquín son únicos e inigualables. Sin embargo, si te apetece cambiar de aires y buscas un buen restaurante de comida italiana en Córdoba, aquí te dejamos una lista de los cinco lugares mejor valorados por Tripadvisor.

Panzamorena

¡Cinco puntos, chef! Este restaurante de comida italiana y mediterránea se ubica en la calle de Pedro López, a un minuto a pie desde la plaza de la Corredera y a cinco minutos de la plaza de las Tendillas. Tripadvisor lo coloca como el mejor restaurante de la ciudad en esta gastronomía, que destaca sus platos como "exquisitos" y "variados". Algunos de ellos como los tallarines con albahaca, la pasta rellena de setas al vino o los sabrosos dulces de chocolate, manzana, limón, (incluido un bizcocho para veganos), entre otros, los usuarios los describen con términos como "para chuparse los dedos", "mejor imposible" y "para amantes de la pasta". Desde luego, no puedes perderte la oportunidad de confirmar que estos paladares no se equivocan. Ofrece dos menús, que cuestan 10 y 13 euros.

La Fabbrica Pizzeria

Nos trasladamos a la Italia de Ciudad Jardín, concretamente a la calle Albeniz número 16, donde se ubica el segundo mejor restaurante de comida italiana según Tripadvisor, La Fabbrica Pizzeria. Este establecimiento cuenta con una decoración muy singular, con figuras de animales y cuadros coloridos, lo que da lugar a un buen ambiente. Además, existen opciones veganas y vegetarianas en su carta.

"Hacemos pizzas en serio y no en serie" es su lema. Sin duda, las pizzas son su especialidad ya que, al ser amasadas a mano, constituyen el plato estrella del restaurante desde ocho euros. Las llamadas Andy Warhol y Banksy junto con la lasaña y el queso fetta al horno, son algunos de los platos que han causado más sensación entre los comensales.

Sí Quiero

Continuando por la zona de la rotonda del Hipercor, en la carretera Trassierra número 41 se ubica el tercer destino de esta lista. Sí Quiero es un restaurante italiano con pasta de gran calidad que no deja indiferente a ninguno de sus clientes, tal y como dejan claro sus reseñas. Además, tiene otro establecimiento llamado Go! Sí Quiero en avenida Arroyo del Moro número 10, a unos once minutos caminando desde la Estación de Autobuses. Con respecto al precio, su rango va desde los 11 hasta los 27 euros. Ambos establecimientos presentan una carta muy similar. Pizza pistacchele, pinsa romana orzalini o ravioli crujiente de presa son algunos de los top ventas.

Sin embargo, si hay algo que llame la atención es la pizza salmorejo que se puede comer en el primero de los dos restaurantes. Sí Quiero la define como "pizza fría crujiente, base de salmorejo, Jamon ibérico de la dehesa de Córdoba, queso parmiggiano, rúcula y Aove", ¿te atreves a probarla?

Casa Mía

Si decides moverte por la zona de El Tablero, una casa italiana a siete minutos andando del Centro Comercial La Sierra es tu próxima parada. Casa Mía tiene 4,5 puntos en la web de Tripadvisor y cerca de 70 calificaciones de "excelente". Esto se debe a que presenta una carta variada de entrantes, ensaladas, pastas y pizzas, además del postre. Los precios parten desde los dos euros con la unidad del rollito de berenjena y asciende hasta los 24 euros como máximo con la tabla típica de embutidos y quesos. Los precios de las pizzas rondan los 12 y 15 euros y la mayoría de casos.

"La mejor pizza sin pisar Italia", "suerte de tener algo tan bueno" o "Italia en tu mesa cordobesa", son algunas de las reseñas que se pueden leer. Cuenta con una terraza con césped artificial, perfecta para disfrutar al aire libre.

Il Piccantino

Finalmente, hay que destacar al restaurante Il Piccantino. Se encuentra en el parque de las Avenidas número dos, a tan solo diez minutos de Vista Alegre,. Se trata de un lugar donde degustar comida italiana, aunque se presentan otro tipo de comidas como perritos calientes por 5,50 euros y hamburguesas gourmet a partir de 8,95 euros. Ahora bien, sus pizzas 100% caseras son lo que marcan la diferencia con un precio desde 7,20 euros y una variedad de más de 30 tipos.

Il Piccantino cuenta además con dos puestos de PizzaExpress, uno en la calle Diego de León número cuatro y otro en la calle Fernando de Córdoba número 3. Pizzas horneadas en tres minutos, durante las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Cuál será tu favorita?