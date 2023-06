El calor y las altas temperaturas ya están aquí, y seguramente no se vayan hasta bien entrado el mes de septiembre. Y es que, Córdoba capital y provincia se "abona" a los 40 grados, los cuales se superan holgadamente durante no pocas jornadas, en esta etapa del verano. Para escapar de estas altas temperaturas existen múltiples alternativas, como no despegarse del aire acondicionado, ir a una piscina, tomarse una bebida fría... Y por supuesto tomar un helado, uno de los productos estrella. Si eres de los que de vez en cuando quiere un helado cremoso y que no solo refresque, sino que lo recuerdes también por su sabor, te dejamos las mejores heladerías de Córdoba, según TripAdvisor.

David Rico Un clásico y todo un emblema de Córdoba en cuanto a heladerías se refiere. Ubicada en pleno corazón de la ciudad (calle Jesús y María 2, junto a la plaza de Las Tendillas), además de helados, cuenta con todo tipo de bebdias refrescantes como horchata o granizada, además de dulces. Fue fundada en 1936 y para TripAdvisor es la tercera mejor heladería de la Córdoba, y toda una institución, y es que, no eres cordobés si no te has tomado un helado de David Rico en un banco de Las Tendillas. Su oferta de sabores es tan amplia como apetecible. La Flor del Levante Muy cerca de David Rico está otra heladería clásica de Córdoba, como es la Flor del Levante. Ubicada en la plaza de las Tendillas, aunque también cuenta con establecimeintos en otros puntos de la ciudad como en Ciudad Jardín (plaza de Costa Sol) o la avenida de Barcelona. De ella, TripAdvisor destaca el sabor de sus helados y la relación calidad-precio de los mismos. Fundada en 1934, ha ido pasando de generación en generración, hasta convertirse en todo un imprescindible del verano cordobés. Buonisssimo Para TripAdvisor, esta es la mejor heladería de Córdoba. Cuenta con más de 200 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5 puntos. Se encuentra en la ronda de Isasa número 2, y no solo destaca por su amplia variedad de sabores, algunos de ellos innovadores como el de chocolate Ruby Callebaut, caramelo salado, after eight... También por tener una oferta de productos vegetarianos, veganos y para personas celiacas.