La idiosincrasia cordobesa tiene en la denominación del tinto de verano uno de sus mejores ejemplos. Aunque todo cordobés sabe lo que es un tinto de verano y todo camarero de la capital sabe responder a este nombre, si vienes a Córdoba y quieres pedir un tinto de verano correctamente, debes pedir un 'vargas'.

Se trata de la tradicional mezcla de vino y gaseosa, muy popular en la provincia, y que, además, en Córdoba con un apodo único y "muy local": 'Vargas'.

Pese a que no podemos saber con certeza el origen de este nombre, hay dos teorías con mucho peso sobre por qué lo llamamos así.

Un origen incierto

La primera es que, durante los años 20, existía en El Brillante una taberna llamada 'Venta de las Vargas'. Allí se realizaban actuaciones nocturnas durante el verano y su dueño, Federico Vargas Madero, popularizó una mezcla de vino y sifón para que tanto clientes como artistas pasaran una noche más amena y refrescante. Por ello, se dice que se le dio el apellido del creador de la mezcla al tinto de verano, conocido también por el nombre de su local.

La deconstrucción del acento cordobés

En segundo lugar, se especula sobre la influencia del acento cordobés a la hora de extender el nombre de la bebida. Cuando se empezó a mezclar el vino Valdepeñas con gaseosa en vez de sifón, se dice que se utilizó la primera sílaba de cada ingrediente para denominar 'Valgas' a la combinación. Sin embargo, las propiedades del acento cordobés y nuestra forma de hablar, fueron deformando la palabra hasta sustituir la "ele" por la "erre", dando así origen al conocido 'Vargas'.

Pese a no estar completamente seguros de cuál es el origen real de esta denominación, una cosa está clara: el tinto de verano es una opción estupenda para disfrutar no solo los meses de verano sino todo el año, y tanto si eres de Córdoba como si vienes de visita, no olvides pedir un 'Vargas' cuando te sientes en un bar, porque cualquier cordobés de pura cepa va a entender perfectamente lo que quieres.