Seguro que estarás pensando que no hay nada más sencillo, en el mundo de la gastronomía, que cocinar un filete a la plancha. Gran error. Aunque pueda parecer una tarea que no reviste ninguna dificultad y que puede llevarla a cabo hasta el más inexperto, lo cierto es que no es tan fácil.

Pegarse en la sartén, que quede crudo o muy hecho, son solo algunos de los inconvenientes que suelen aparecer en este tipo de plato. Pero ¿Cómo solucionarlo? Según el prestigioso chef José Andrés solo es necesario tener en cuenta algunos detalles. ¿Quieres conocerlos? Los 5 consejos de José Andrés para cocinar el filete perfecto 1. Filete a temperatura ambiente Lo primero que debemos hacer es sacar el filete del frigorífico 2 horas antes, más o menos. Es importante mantenerlo a temperatura ambiente antes de cocinarlo. Aunque, evidentemente, dependerá de la época del año. 2. Una sartén adecuada La sartén que vamos a utilizar para cocinar el filete es fundamental. Según el chef, debe ser muy grande y muy gruesa, ya que así nos aseguramos de que retiene bien el calor. En cuanto al tamaño, bastará con que sea, al menos, 2 o 3 centímetros de diámetro mayor que el trozo de carne. 3. Añadir aceite Al contrario que la mayoría de cocineros, José Andrés aconseja poner aceite en la sartén hasta cubrir el fondo. De esta forma, el agua que suelte la carne se evaporará más fácilmente. 4. No echar sal Es otra de las costumbres que solemos realizar de forma casi inconsciente y que no beneficia a la cocción de nuestro filete. Según el chef, no hay que incluir la sal durante el tiempo de plancha. Además, también aconseja no darle vueltas continuas, solo cuando lo necesite. 5. La temperatura exacta Para rematar los consejos de uno de los más afamados chefs del mundo, ya solo nos queda conseguir un termómetro digital, especial para cocinas, y medir la temperatura a la que ha llegado nuestro filete. Para poder sacarlo del fuego deberá llegar a los 48,8 °C. ¿Te animas a seguir los consejos de José Andrés? Ahora ya no tienes ninguna excusa para disfrutar de un delicioso filete a la plancha.