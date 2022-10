¿Truco o trato? En este caso los dos, un trato muy dulce y con mucho truco de la mano de la que se ha convertido en la tarta más viral del Halloween de 2022. Un postre no apto para comensales impresionables que, sin embargo, se sitúa en el número 1 de la repostería más terrorífica.

Así, la fiesta de Halloween y los dulces van de la mano, y el Día de Todos Los Santos y la repostería también. Por ello, desde hace unos años, la celebración de la noche de los muertos ha puesto sobre la mesa nuevos manjares, que conviven con los tradicionales buñuelos y huesos de santo, y que buscan dar una vuelta de tuerca a las propuestas gastronómicas de una noche en la que el azúcar cobra tanto protagonismo como los disfraces y los sustos.

Entre las variadas recetas que podemos poner en práctica en la noche del 31 de octubre, el usuario de TikTok @pausayplato pone el listón muy alto con su ‘falso cerebro dulce’. ¿La propuesta? Ingredientes sencillos y “mucha maña” para dar forma al resultado final.

#trampantojol#dulceshalloweenm#comidahalloweenc#recetashalloweenc♬ sonido original - PausayPlato @pausayplato TARTA DE HALLOWEEN!!!🎃🦇 • Para celebrar la fiesta de Halloween traigo un postre muy impactante. Este falso cerebro dulce es perfecto para sorprender, atemorizar y dejar con la boca abierta a tod@s los invitados. La tarta tiene un aspecto tan sumamente real y una presencia tan viscosa, que hasta da un poco de “grima” comérsela… en la presentación le he puesto tijeras, pinzas y unas gasas con un poco de colorante para hacerla aún más terrorífica!! Are you scary??? HAPPY HALLOWEEN!!!👻 • INGREDIENTES: 400 grs. bizcocho o magdalenas🍞 200 grs. queso crema🍙 (tipo Philadelphia) Colorante alimenticio rojo🥫 250 grs. Pasta fondant color blanco🍚 Mermelada fresa🍓 • Forra con film transparente un bowl pequeño (allí colocarás la masa). Tritura el bizcocho o magdalenas hasta que sean migas finitas, mézclalo con el queso y un poco de colorante (ve añadiendo hasta que la masa tenga la intensidad de color que quieras). Colócalo en el bowl y presiona bien para no dejar ningún hueco. Envuelve la masa y lleva al frigorífico, para que se endurezca. Cuando haya enfriado, desmolda y aplasta el bizcocho por los laterales para darle la forma de cerebro. Con un cuchillo, marca la separación de los dos hemisferios.⏱️ • Amasa el fondant y haz tiras de diferentes longitudes (siempre con el mismo grosor). Ve colocando las tiras de forma aleatoria y desigual por encima de ambos hemisferios sin dejar muchos huecos, para que se asemeje a un cerebro. Pon la mermelada en el micro medio minuto, cuélala para quitar los “tropezones” y extiéndela con una brocha por encima del “cerebro” para darle un efecto viscoso. Decora con unas tijeras, cuchillo, pinzas, gasas con colorante, jeringuillas o cualquier otro atrezo que te guste o se te ocurra, para darle un aspecto aún más aterrador. Truco o traco???👻 • Con este postre tienes el éxito asegurado en Halloween, todos los invitados van a quedar impactados y le echarán mil fotos, perooo… se atreverán a hincarle el diente??😜 • #tar #tartahalloween #recetahalloween rtadehalloween #halloween2022

“Este falso cerebro dulce es perfecto para sorprender, atemorizar y dejar con la boca abierta a tod@s los invitados. La tarta tiene un aspecto tan sumamente real y una presencia tan viscosa, que hasta da un poco de “grima” comérsela… en la presentación le he puesto tijeras, pinzas y unas gasas con un poco de colorante para hacerla aún más terrorífica!! Are you scary???”, comenta en la red social.

El postre ya cuenta con más de 3,6 millones de visualizaciones en TikTok en solo dos días.

Así puedes reproducir esta “tarta de miedo” en casa.

Ingredientes

400 gramos de bizcocho o magdalenas

200 gramos de queso crema tipo Philadelphia

Colorante alimenticio rojo

250 gramos de Pasta fondant color blanco

Mermelada fresa

Elaboración

Según describe @pausayplato, se forra con papel film transparente un bol pequeño (allí coloca la masa). Tritura el bizcocho o magdalenas hasta que sean migas finitas, mézclalo con el queso y un poco de colorante (ve añadiendo hasta que la masa tenga la intensidad de color que quieras). Colócalo en el bol y presiona bien para no dejar ningún hueco. Envuelve la masa y lleva al frigorífico, para que se endurezca. Cuando haya enfriado, desmolda y aplasta el bizcocho por los laterales para darle la forma de cerebro. Con un cuchillo, marca la separación de los dos hemisferios.

A continuación, amasa el fondant y haz tiras de diferentes longitudes (siempre con el mismo grosor). Ve colocando las tiras de forma aleatoria y desigual por encima de ambos hemisferios sin dejar muchos huecos, para que se asemeje a un cerebro. Pon la mermelada en el micro medio minuto, cuélala para quitar los “tropezones” y extiéndela con una brocha por encima del “cerebro” para darle un efecto viscoso. Decora con unas tijeras, cuchillo, pinzas, gasas con colorante, jeringuillas o cualquier otro atrezo que te guste o se te ocurra, para darle un aspecto aún más aterrador.