¿Sales de trabajar cerca de la hora del almuerzo y no te apetece cocinar después de una larga jornada o, por el contrario, tienes un evento y no quieres pasar horas en la cocina? Aquí es donde entran en juego los restaurantes con servicio "take away" o de comida a domicilio. Así pues, te traemos, en base a las valoraciones de los clientes, un variado listado de restaurantes en Córdoba para pedir comida a domicilio esos días que nos encontramos más perezosos y queremos disfrutar de un rico bocado.