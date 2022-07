El danés Geranium se ha encumbrado como número 1 del listado The World's 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se ha presentado esta noche en una gala en Londres en la que también se ha desvelado que asciende al 'top 5' DiverXo (Madrid), dos puestos por detrás del barcelonés Disfrutar.

Geranium asciende del 2 al 1 y releva a otro danés, Noma.

Varios eran los favoritos a encabezar el ranking una vez que Noma (Copenhague), que recuperó esa posición en 2021, sale de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles elBulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Además, Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

La gala, que ha reunido a los mejores cocineros del mundo y ha sido conducida por el actor Stanley Tucci, se ha celebrado en Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos White Rabbit y Twins Garden.

Esta es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2022 según The World's 50 Best Restaurants:

1. Geranium (Copenhague -mejor restaurante de Europa-)

2. Central (Lima -mejor restaurante de Sudamérica-)

3. Disfrutar (Barcelona)

4. Diverxo (Madrid)

5. Pujol (México DF, mejor restaurante de América del Norte)

6. Asador Etxebarri (Atxondo)

7. A Casa do Porco (Sao Paulo)

8. Lido 84 (Gardone Riviera -Italia-)

9. Quintonil (México DF)

10. Le Calandre (Rubano -Italia-)

11. Maido (Lima)

12. Uliassi (Senigallia -Italia-, nueva entrada más alta)

13. Steirereck (Viena)

14. Don Julio (Buenos Aires)

15. Reale (Castel di Sangro -Italia-)

16. Elkano (Guetaria)

17. Nobelhart & Schmutzig (Berlín -mayor subida-)

18. Alchemist (Copenhague -nueva entrada-)

19. Piazza Duomo (Alba -Italia-)

20. Den (Tokio -mejor restaurante de Asia-)

21. Mugaritz (San Sebastián)

22. Septime (París)

23. The Jane (Amberes)

24. The Chairman (Hong Kong)

25. Frantzén (Estocolmo)

26. Tim Raue (Berlín)

27. Hof Van Cleve (Kruishoutem -Bélgica-)

28. Le Clarence (París -nueva entrada-)

29. St Hubertus (San Cassiano -Italia-)

30. Florilège (Tokio)

31. Arpège (París)

32. Mayta (Lima -nueva entrada-)

33. Atomix (Nueva York -también ganador del premio a la hospitalidad-)

34. Hisa Franko (Kobarid -Eslovenia-)

35. The Clove Club (Londres)

36. Odette (Singapur)

37. Fyn (Ciudad del Cabo -nueva entrada y mejor restaurante de África-)

38. Jordnaer (Copenhague -nueva entrada-)

39. Sorn (Bangkok -nueva entrada-)

40. Scholl Schauenstein (Fürstenau)

41. La Cime (Osaka -nueva entrada-)

42. Quique Dacosta (Dénia -nueva entrada-)

43. Borago (Santiago de Chile)

44. Le Bernardin (Nueva York)

45. Narisawa (Tokio)

46. Belcanto (Lisboa)

47. Oteque (Río de Janeiro -nueva entrada-)

48. Leo (Bogotá)

49. Ikoyi (Londres)

50. Singlethread (Healdsbur -California, EEUU-)