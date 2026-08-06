Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD Almería-Córdoba CFSeguridad MezquitaAccidente mortal en MontalbánOcupación AlcoleaCórdoba CFPoblación CórdobaMultas patinetesLactancia maternaIncendio Puerto CalatraveñoIncautación de marihuanaDiarios policiales del MundialCompraventa de viviendasTráfico de personas
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'En mar abierto': Otra muestra del subgénero del cine de tiburones construida a partir de tópicos y carente de tensión o espectacularidad

Un fotograma de 'En mar abierto'.

Un fotograma de 'En mar abierto'. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Barcelona

'En mar abierto'

Año: 2026

Dirección: Renny Harlin

Intérpretes: Aaron Eckhart, Ben Kinsgley, Molly Belle Wright

Estreno: 7/8/2026

★★

El director finlandés afincado en el cine norteamericano Renny Harlin realizó en 1999 ‘Deep blue sea’, una película de tiburones que no parecía la clásica película sobre escualos que amenazan a los bañistas veraniegos o atacan a las víctimas de un naufragio. Sin ser una obra maestra, aquel filme, el último con cierto interés de Harlin (que antes había hecho ‘La jungla 2’ o ‘Memoria letal’), giraba en torno a la modificación de los códigos genéticos de una especie de tiburones, convirtiéndolos en más inteligentes y violentos.

 Harlin regresa al cine de escualos con ‘En mar abierto’, pero la base de este nuevo acercamiento es convencional. La única idea interesante es que no hay playas, arrecifes o barcos hundidos. Aquí, las víctimas humanas de los depredadores marinos son los supervivientes de un accidente aéreo, de modo que la acción acontece sobre planchas de metal en alta mar o los restos del aparato semihundido. Es un paisaje dantesco, con los fragmentos de lo que queda del avión en la superficie y las criaturas amenazadoras debajo. Los planos bajo el mar preparan, como siempre, la amenaza: nada ha cambiado desde el ‘Tiburón’ de Steven Spielberg. El resto son leves pinceladas sobre los personajes, un piloto que disfruta en el karaoke o un primer oficial que huye de sí mismo. Poco más.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
  2. El Triunfo de San Rafael de Córdoba se alza entre un espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura hecho a medida tras digitalizar el monumento en 3D
  3. Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  4. Real Jaén - Córdoba CF y Almería - Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión los dos últimos amistosos de pretemporada del conjunto blanquiverde
  5. La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
  6. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Real Jaén
  7. La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
  8. Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado

La Diputación de Córdoba licita la obra para construir un nuevo campo de fútbol en Puente Genil

La Diputación de Córdoba licita la obra para construir un nuevo campo de fútbol en Puente Genil

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Lucena limitará el uso de las sopladoras para la limpieza pública antes de la próxima primavera

Lucena limitará el uso de las sopladoras para la limpieza pública antes de la próxima primavera

La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

Fallece a los 80 años José Luque Páez, gran referente de la música montillana

Fallece a los 80 años José Luque Páez, gran referente de la música montillana

Isma Ruiz apunta que el resultado del Córdoba CF ante la UD Almería "es lo de menos" y que lo relevante es "ir cogiendo sensaciones"

Isma Ruiz apunta que el resultado del Córdoba CF ante la UD Almería "es lo de menos" y que lo relevante es "ir cogiendo sensaciones"

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba
Tracking Pixel Contents