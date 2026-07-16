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'Posesión infernal: En llamas': una entrega sórdida y poco afortunada de la franquicia 'Evil dead'

La película del francés Sébastien Vanicek se presenta como un juego siniestro pero carece de verdadero sentido lúdico

Una imagen de 'Posesión infernal: En llamas'.

Una imagen de 'Posesión infernal: En llamas'. / Sony Pictures

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'Posesión infernal: En llamas'

Dirección: Sébastien Vanicek

Intérpretes: Souhelia Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand

Año: 2026

Estreno: 17 de julio de 2026

★★

En 'Vermin. La plaga' (2023), su debut en el largo y una notable película de monstruos, Sébastien Vanicek demostraba un control técnico y una gestión del ritmo narrativo al alcance de pocos. Por esas razones, su contribución a la franquicia de 'Evil Dead', inaugurada por Sam Raimi en 1981 y reactivada en 2013 por Fede Álvarez, prometía. Desafortunadamente, el resultado no está a la altura ni como película de terror, ni en su diálogo con la franquicia (insuficiente), ni en relación al buen estado actual del cine de su género.

Vanicek tiene pericia técnica y sabe resolver escenas. En varias 'set pieces' hay coreografía, tensión y enfoque en el horror. Y, tal vez, los entusiastas de los efectos prácticos disfrutaran con la representación extremadamente física y viscosa del catálogo de desgracias que acecha a la familia protagonista. Pero, méritos técnicos a un lado (puntuales, porque también hay escenas poco inspiradas), 'Posesión infernal: En llamas' falla en muchas cosas. La primera, el tono. Es una película sin humor, fea, sórdida y entregada a la crueldad. La combinación en sí no es el problema: aunque nunca será del gusto de todos, es la elección de sus responsables. El problema es que tiene el armazón de un juego siniestro pero ningún sentido lúdico. Es una sucesión endeble de impactos apoyados en el exceso y el regodeo, nunca en el ingenio. La otra cosa poco afortunada de la película es una relación conflictiva entre su denuncia de la violencia y su representación de la misma.

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Fuente: El Periódico

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