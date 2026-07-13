'El viajero', la serie que encumbra a un huraño Éric Cantona en el 'thriller' por la Francia rural y misteriosa

El futbolista francés Éric Cantona colgó las botas en 1997. Detrás dejó una carrera plagada de éxitos: ganador de cuatro Premier League con el Manchester United, de la Liga francesa con el Marsella, internacional de la selección... Al retirarse del deporte rey empezó una nueva y prolífica aventura profesional como actor, en la que ya acumula más de 50 títulos entre series y películas, a la que luego ha sumado su faceta como director y productor. Cosmo estrena este lunes 13 de julio (20.15 horas) uno de sus trabajos, 'El viajero', una serie policiaca de la televisión francesa que le encumbró en el 'thriller'.

En la ficción, que combina suspense criminal, drama humano y paisajes imponentes, Cantona interpreta a Thomas Bareski, antiguo investigador que decide dejarlo todo para perseguir a los criminales que la policía ha dejado escapar por falta de recursos.

Solitario, intuitivo, huraño y poco hablador, este detective se enfrenta a desapariciones, asesinos en serie y comunidades marcadas por viejas tragedias. Su 'modus operandi' no es muy habitual: vive en una furgoneta, viaja con su perro y aparece de improviso en pequeños pueblos, bosques y marismas donde el silencio de los paisajes convive con el dolor de los crímenes sin resolver.

Desapariciones y asesinatos

Bareski llega a las localizaciones sin ser invitado, provocando desconfianza entre los agentes locales y desconcierto entre los vecinos. El protagonista remueve el pasado, incomoda a la policía, habla con las personas a las que nadie quiso escuchar y no se marcha hasta que resuelve los casos que quedaron en el limbo.

Éric Cantona, en 'El viajero' / COSMO

El primer episodio de 'El viajero' aborda la desaparición de varias jóvenes en una pequeña localidad y el hallazgo del cuerpo de una de ellas en el bosque. En los otros tres en los que participa (ya que a partir del quinto coge el testigo otro policía, Yann Kandinsky, interpretado por Bruno Debrandt) une fuerzas con una misteriosa mujer persiguiendo a un viejo conocido, sigue la pista de una niña de 7 años que ha desaparecido e investiga el asesinato de una familia.

La Francia rural y misteriosa

Cada capítulo presenta un caso autoconclusivo, lo que le da a la serie un carácter itinerante. Cada caso está ligado a un territorio, a una atmósfera y a una forma de vida: las marismas de la Camarga, las costas atlánticas, los bosques de los Vosgos, los pueblos del Grand Est, los paisajes bretones o las carreteras secundarias por las que avanza la furgoneta de Bareski, con lo que se convierte en un recorrido por una Francia rural y misteriosa, donde la belleza del entorno contrasta con la violencia de los crímenes investigados.

En Arlés y la Camarga, el rodaje llevó al equipo por Beauduc, el estanque de Vaccarès, Le Sambuc o los paisajes salvajes del delta del Ródano. En la costa atlántica, entre Pornic, Noirmoutier y Saint-Brevin-les-Pins, la serie encontró otro de sus escenarios más poderosos: el Passage du Gois, la célebre carretera que desaparece bajo las mareas. En los Vosgos, el frío, los bosques y los pueblos casi detenidos en el tiempo reforzaron el tono sombrío de una de las investigaciones más inquietantes de la serie.

Éric Cantona, en 'El viajero' / COSMO

Estrenada en 2019 en France 3 como un telefilme, 'El viajero' se ha convertido en una de las ficciones policiacas más reconocibles de la televisión francesa. El primer episodio reunió a más de 4,6 millones de espectadores y marcó un 'share' del 20%, datos que llevaron a la televisión pública francesa a producir una serie que en su capítulo más visto superó los 6,2 millones de espectadores y un 24,5% de cuota de pantalla.

Noticias relacionadas

El último capítulo de la serie emitido por France 3 en noviembre de 2025 fue visto por más de cuatro millones de personas y la cadena ya ha confirmado la producción de nuevos episodios.