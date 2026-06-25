Estrenos de cine
Crítica de 'Pálida luz en las colinas': una notable adaptación de la primera novela de Kazuo Ishiguro
Kei Ishikawa brinda un estupendo y frágil relato que reflexiona sobre la maternidad, las relaciones familiares y el efecto de la bomba atómica
Quim Casas
'Pálida luz en las colinas'
Dirección: Kei Ishikawa
Intérpretes: Suzu Hirose, Camilla Aiko, Fumi Nikaido
Año: 2025
Estreno: 26 de junio de 2026
★★★★
Kazuo Ishiguro ha sido notablemente adaptado al cine en 'Lo que queda del día' y 'Nunca me abandones' y, como guionista, ha destacado en el 'remake' del clásico de Kurosawa 'Vivir' y en el musical de Guy Maddin 'La música más triste del mundo'. Su particular caligrafía de los sentimientos se somete en 'Pálida luz en las colinas' a una meticulosa puesta en escena por parte de Kei Ishikawa, el primer japonés que lo adapta, aunque se trata de una coproducción con Europa con parte de su relato ambientada en Reino Unido.
El filme comienza en Nagasaki, en 1952, y mediante una transición con música de New Order pasa a 1982 en tierras británicas. En ambos casos, es importante la forma de esas casas japonesas, o diseñadas con espíritu japonés, que tanta serenidad transmiten en la geometría perfecta de sus escasos muebles y tranquilos espacios. La casa en Reino Unido es sumamente importante, pues permite el reencuentro entre una mujer japonesa y su segunda hija, habida de una relación con un inglés. Para la joven Niki, su última visita a la casa comporta también conocer aspectos del pasado de su madre en Nagasaki, y ahí entran con fuerza tanto los efectos físicos y morales del bombardeo atómico como las relaciones familiares y la maternidad, bases sólidas de un estupendo y frágil relato.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses
- Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
- De la escuela Mateo Inurria de Córdoba a la meca del cómic: 'Mi sueño era entrar en Marvel y ya está cumplido
- Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico