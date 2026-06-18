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Estreno de cine

'Dreams' convierte a Jessica Chastain en un símbolo acartonado de los abusos de poder

La relación tóxica entre un joven bailarín y una filántropa estadounidense es el eje de 'Dreams', pero no logra conectar con el espectador

Jessica Chastain e Isaac Hernández en 'Dreams'.

Jessica Chastain e Isaac Hernández en 'Dreams'. / EPC

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Nando Salvà

'Dreams'

Puntuación: ★★

Director: Michel Franco

Intérpretes: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell

Año: 2025

Estreno: 19 de junio de 2026

Michel Franco siempre se ha mostrado inclinado a retratar con frialdad implacable los estragos causados por los desequilibrios de poder, y a menudo ese interés ha resultado en películas inquisitivas y provocadoras. 'Dreams', sin embargo, resulta burdamente obvia ya sea como metáfora de la relación entre EEUU y México, como crítica a la hipocresía ‘woke’ y como historia de amor tóxica.

Nueva colaboración entre el director y la actriz Jessica Chastain después de ‘Memory’, retrata la tumultuosa relación que mantienen un joven bailarín mexicano y una rica filántropa estadounidense, y cuyas deficiencias estructurales quedan en evidencia en cuanto él cruza ilegalmente la frontera entre ambos países. Desde el principio, y a menudo expresándose a través del erotismo, Franco deja claro que ella usa su riqueza, su estatus y su condición de mecenas del arte para ejercer control sobre él, tratarlo como a una mezcla de gigoló y mascota y, tal vez, cumplir su fantasía xenófoba de poseer a un ‘latin lover’.

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Y a lo largo de la película, sirviéndose de composiciones estáticas y omisiones narrativas, se dedica a reiterar esa reductiva dinámica sin molestarse entretanto ni en que sus personajes den la sensación de ser gente real ni mucho menos resulten convincentes con sus actitudes y sus acciones, por lo que en ningún momento llega a importarnos lo que les sucede. En última instancia, lo único que Franco logra provocar en esta ocasión es indiferencia.

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