Estrenos de cine
Crítica de 'Los ilusos 13+13': Jonás Trueba añade escenas en color y encuadres distintos a la película que gestó su estilo
Quim Casas
'Los ilusos 13+13'
Año: 2026
Dirección: Jonás Trueba
Intérpretes: Francesco Carril, Aura Garrido, Vito Sanz
Estreno: 5/6/2026
★★★★
Jonás Trueba considera ‘Los ilusos’ su película cero. Es su segundo largometraje después de uno de estilo distinto al que le ha caracterizado después, ‘Todas las canciones hablan de mí’ (2010). Lo rodó entre finales de 2011 y junio de 2012. Un filme sobre la vida, las relaciones –efímeras o largas– y el deseo de hacer cine. Gestos cotidianos, identificables, de gente que se conoce o se reencuentra: ir al cine, hablar de la película al salir, beber unas copas, enamorarse, separarse al día siguiente.
Las películas tienen derecho a renacer. 13+13 corresponde al año en que se estrenó ‘Los ilusos’, 2013 (un 13 de abril), más los 13 que han transcurrido desde entonces. Esta historia íntima rodada sin urgencia regresa ahora añadiendo planos en color a su blanco y negro original, y algún encuadre distinto. Es un juego entre lo que se filma y cómo se filma –Jonás aparece dando instrucciones en algunas tomas–, y sobre los genios y los enamorados. Con referencias a Jacques Rivette, Nacho Vegas y ‘El verdugo’ de Berlanga, y homenaje al cine mudo. Con los rostros prototípicos de su cine: Francesco Carril, Aura Garrido, Vito Sanz. Con homenajes al cine analógico que se resiste a desaparecer y una gran actuación del grupo El hijo en un apartamento. La vida de sus personajes reales tal cual.
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