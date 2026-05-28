Estreno de cine
'Conoce a los bárbaros': Julie Delpy dirige una sátira política entretenida y eficaz sobre el racismo, la falsa solidaridad y la hipocresía de Occidente
La directora aborda la sátira política con humor y calidez ante la llegada de refugiados sirios a un pueblo bretón
Desirée de Fez
Conoce a los bárbaros
Directora:Julie Delpy.
Reparto: Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Ziad Bakri, Dalia Naous, Rita Hayek, Mathieu Demy, Jean-Charles Clichet y Albert Delpy.
Estreno: 22/05/26
Puntuación: ★★★
Julie Delpy tiene una larga trayectoria como directora y al menos dos películas realmente interesantes: la comedia 'El Skylab' (2011), mucho más rara de lo que parece, y 'La Condesa' (2009), magnífico acercamiento a la figura de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que se avanzaba quince años al nuevo cine de terror en torno a la presión estética sobre las mujeres.
Con sobrada experiencia en la comedia (suyo es también el díptico '2 días en París' y 'Dos días en Nueva York'), en esta ocasión se mete en el complicado terreno de la sátira política. Más complicado aún: en el de la sátira política accesible, con una clara voluntad comercial. Y el resultado no es excepcional, pero sí indiscutiblemente eficaz. El punto de partida es el siguiente: la llegada inesperada de una familia de refugiados sirios (en lugar de los refugiados ucranianos a los que esperaban) altera las vidas de los vecinos de Paimpont, un pequeño pueblo bretón. A partir de esa premisa, Delpy, también coguionista de la película, articula una comedia coral y capitular que satiriza sobre el racismo, la falsa solidaridad y la hipocresía de Occidente.
No tiene la brillantez en la escritura que se le desea a este tipo de propuestas, y el desenlace de las situaciones planteadas es demasiado previsible. Pero es efectiva por su manera de abordar esos asuntos desde la cotidianidad de un puñado de personajes carismáticos, por su forma pícara y a la vez cálida de dar puntadas emocionales y por el oficio de su estupendo reparto coral.
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