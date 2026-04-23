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Crítica de 'Maracuda': animación familiar y algo gamberra sobre aventuras y conocimientos en la prehistoria

Esta producción rusa se acoge a un diseño clásico para ofrecer un relato de iniciación ambientado en el Paleolítico

Una imagen de 'Maracuda'

Una imagen de 'Maracuda' / VerCine

Quim Casas

'Maracuda'

Dirección: Viktor Glukhushin

Animación

Año: 2025

Estreno: 24 de abril de 2025

★★

'Maracuda' es una película de animación con producción rusa, lo que ya le confiere algo más de interés porque la hegemonía del cine antes llamado de dibujos animados sigue perteneciendo a Estados Unidos, más lo que ofrece el anime japonés y algunas cinematografías europeas. Rusia, o antes la Unión Soviética, no se han caracterizado por un gran dominio de este tipo de cine. 'Maracuda' no es un filme rompedor. Se acoge a la fórmula del cine familiar, con un diseño y estética en el trazo animado que recuerda a la animación anglosajona. Lo que le caracteriza, y diferencia un poco, es su carácter algo más gamberro en la configuración de personajes y situaciones. Gamberro, sin mucho más.

El personaje que da título a la cinta es el hijo del líder de una tribu prehistórica. Atolondrado, ingenioso, soñador, algo infantil pero a la vez dado a la aventura. En la secuencia de apertura, guiño u homenaje a la parte inicial con los antropoides de '2001, una odisea del espacio', se explica cómo ha evolucionado de rápido la vida inteligente en el Paleolítico gracias a una extraña criatura procedente del espacio. Después, el relato se acomoda en una suerte de 'coming of age' masculino desarrollado en un frondoso bosque. Rusa, hablada en inglés, animación clásica y para todos los públicos.

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