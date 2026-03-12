Estreno de cine
Crítica de 'Águilas de El Cairo': el sueco-egipcio Tarik Saleh concluye su trilogía de la ciudad con un buen ejemplo de intriga política
Quim Casas
'Águilas de El Cairo'
Dirección: Tarik Saleh
Intérpretes: Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Estreno: 13/3/2026
Puntuación: ★★★
El director sueco de origen egipcio Tarik Saleh ha realizado tres películas sobre la realidad social de Egipto a partir de dos géneros, el cine negro y el thriller político, y centrándose en la corrupción de todas las esferas del poder, tanto el policial como el militar y el religioso. Utilizando bien las premisas de dos géneros solidificados, Saleh bucea por los entresijos de un país en descomposición moral. La corrupción de un detective de homicidios en 'El Cairo confidencial' (título español que evoca al 'noir' estadounidense 'L.A. confidencial') y la de un militar y las jerarquías sunitas en 'Conspiración en El Cairo' se prolonga en ‘Águilas de El Cairo’ en el estamento militar y sus múltiples tentáculos.
El protagonista (encarnado de nuevo por Fares Fares, personaje central de los dos anteriores filmes) es un popular actor obligado a interpretar al líder supremo del país en una película destinada a convertirlo en legendario. A partir de esta premisa se desarrollan una serie de subtramas, algunas de ellas un tanto descuidadas, destinadas todas y cada una de ellas a mostrar la realidad de un régimen autoritario y corrupto, pero también lleno de fisuras. Saleh abandona la atmósfera de cine negro para hacer un filme más de tesis, y con ello su estilo pierde algo de encanto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Antonio Luque, presidente de Dcoop: 'El mercado del aceite de EEUU no se puede sustituir por ningún otro