Estrenos de cine
'El mago del Kremlin': La subida al poder de Vladimir Putin a través del personaje de ficción que le encumbra con sus maniobras políticas
Quim Casas
'El mago del Kremlin'
Año: 2025
Dirección: Olivier Assayas
Intérpretes: Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law
Estreno: 6/3/2026
★★★★
La última película de Olivier Assayas está próxima a ‘Carlos’, su miniserie sobre el terrorista internacional apodado Carlos. No son filmes estrictamente políticos, pero hablan de geopolítica a partir de personajes reales e inventados. En el caso de ‘El mago del Kremlin’ son Vladimir Putin (Jude Law) y Vadim Baranov, una completa invención. Se le considera el nuevo Rasputín, ya que es fundamental para el nuevo “zar”, Putin. A Baranov –soberbio Paul Dano– le encargan inventar una nueva realidad y lo que inventa es la falsa democracia.
Escrita por Assayas y el novelista y cineasta Emmanuel Carrère, la película revisa la historia rusa de las últimas décadas (la tragedia del submarino Kursk, la guerra a los oligarcas, Chechenia, las Pussy Riot, Limonov, Crimea, la plaza de Maidán) en aras de un fresco que pasa de lo colectivo a lo íntimo de forma brillante. Baranov es un acróbata entre políticos, alguien necesario en los 90 que acaba convirtiéndose en alguien molesto para el hombre al que encumbró. El personaje de Alicia Vikander, que ya trabajó con Assayas en la serie ‘Irma Vep’, es el menos elaborado. Pero la visión de los entresijos políticos es implacable: después de la perestroika el poder fue horizontal y Putin recupera la verticalidad que ostenta hoy con absoluta impunidad.
