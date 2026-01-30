'La chica zurda'

Procedente de Taiwán, presentada en la última edición de la Seminci de Valladolid después de haber pasado por la Semana de la Crítica en Cannes, la directora Shih-Ching Tsou estrena su primer largometraje en solitario, escribiendo su guion junto al oscarizado Sean Baker, con el que ya dirigió Take Out en 2004, quien también firma un trabajo fotográfico de lo más colorista, sobre todo cuando se introduce entre los puestos de venta en Taipéi, filmando nocturnos o cuando sigue con su iPhone los trepidantes recorridos entre el caótico tráfico urbano.

Demuestra esta cineasta destreza y sensibilidad a la hora de poner en escena, y en imagen, esta interesante historia que nos atrapa en sus 108 minutos, sin darnos un respiro, hasta la secuencia casi final donde todo explota por los aires descubriéndonos secretos muy bien guardados durante tantos y tantos años. El título del filme alude a la menor de las representantes de estas cuatro generaciones retratadas aquí, una niña encantadora que usa la mano izquierda para todo hasta que su conservador abuelo se lo prohíbe, indicándole que esa es la “mano del diablo”, cosa que traerá sus consecuencias en este drama familiar.

Noticias relacionadas

El arranque del relato nos presenta una desesperada madre (Janel Tsai) y sus dos hijas (la avanzada adolescente que interpreta Shi-Yuan Ma y la pequeña de cinco años que hace Nina Ye) en busca de un trabajo para subsistir, después de no haberlo pasado nada bien junto a un hombre que ahora permanece enfermo y hospitalizado, que la dejará endeudada hasta después del final. La abuela, obsesionada con la edad, se dedica a negocios no muy limpios. Y el resto de la familia, que no ayuda demasiado a la sufrida protagonista, completa el conjunto. Una serie de acontecimientos favorecerán el desarrollo de un guion que acabará siendo el de un melodrama bastante atípico, por lo social, donde se retrata con sumo realismo el problema de la precariedad laboral de la clase trabajadora, la explotación sexual, la lucha entre lo moderno y lo tradicional… y mucho más.