‘El extranjero’

Estética y elegante adaptación de la novela homónima de Albert Camus. Lo fácil sería comparar. Sin embargo, cada texto (literario/cinematográfico) posee vida propia. François Ozon, director con una filmografía tan extensa como ecléctica, penetra sin miedo en el absurdo de ese personaje hierático y escéptico que no encuentra otra razón para justificar su asesinato que los efectos de las altas temperaturas. La muerte del otro, de un árabe, por parte de un francés en la Argelia de los años treinta, un tipo que nos recuerda al Ripley de Patricia Highsmith, interpretado por Benjamin Voisin -que parece recién salido de una película de Robert Bresson-, desde el comienzo del filme se presenta como alguien fuera de lugar, alguien a quien aparentemente no afecta ni siquiera la muerte de su madre, incapaz de mostrar sentimiento alguno, tampoco ante la mujer con quien mantiene una relación amorosa (encarnada en la magnética Rebecca Marder), podría representar lo inexplicable, incluso para quienes no pueden entender lo ocurrido durante el juicio a que se verá abocado. El silencio será fundamental en la personalidad del personaje, infranqueable. Ni siquiera cuando la vida está en juego. Solo saltará como un resorte ante la presencia del sacerdote que acude a su celda para prestarle asistencia cuando se acerque su final.

El filme que compone el director de En la casa (otra adaptación, de la pieza teatral de Juan Mayorga El chico de la última fila), se recrea en la perfeccionista dirección de fotografía que firma Manuel Dacosse, quizá la piedra angular de esta obra cuyo blanco y negro es sencillamente perfecto, un goce para quien sepa apreciar la belleza de una imagen construida con inteligencia y sensibilidad.

Con respecto al fondo de la cuestión tratada, habría que agradecer a este cineasta el rescate de esta obra publicada en 1942, tan vigente en estos tiempos donde parece que vuelve ese odio al otro, al diferente. Aunque no sea la primera vez que se lleva a la gran pantalla, pues Luchino Visconti ya lo hizo en 1967 con Marcello Mastroianni como protagonista. Con la que tampoco vamos a comparar.