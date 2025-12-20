Producción francesa, dirigida por Rebecca Zlotowski, y protagonizada por Jodie Foster (que interpreta su papel en un francés excelente, como hemos podido comprobar quienes asistimos a la única función en versión original que se programó en Córdoba por sorpresa en ese interesante ciclo de proyecciones que lleva por título Sesión Secreta) en el papel de una psiquiatra preocupada por investigar lo que ha podido ocurrir con una paciente fallecida, en principio por suicidio, aunque la sospecha de que no haya sido así será el motor para empujar el suspense de la trama del guion escrito por la directora, junto a Anne Berst y Gaëlle Macé.

El reparto del filme, de lujo, está compuesto por un gran número de excelentes intérpretes de la escena gala, como Daniel Auteil -encarnando al ex marido de la terapeuta, oftalmólogo y su gran apoyo en la investigación y en lo emocional-, Viriginie Efira representa a la misteriosa mujer que se sentaba en el diván y confesaba su vida íntima, el marido de ésta y en quien caen todas las sospechas lo hace Mathieu Amalric, y otros actores y actrices como Vincent Lacoste o Irène Jacob.

El tratamiento de esta película es al menos curioso, al encontrarnos ante un noir donde el drama se transforma en comedia cuando menos te lo esperas, trazando caminos de interés para el espectador, que permanecerá interesado de principio a fin durante los 103 minutos de duración.

Y del título, podríamos decir que, habiéndose mantenido el original en la traducción, podría tomarse por aquello de vida íntima, que es algo más que vida privada … o por lo de privar a alguien de su vida, en caso de que se cumpla aquello de falso suicidio. Aunque, desde luego, no será aquí donde se resuelva esa duda, sino frente a la gran pantalla, que para eso se ha filmado este interesante relato, donde entre otros alicientes nos encontraremos con la vuelta tan esperada de una gran actriz norteamericana que muchos esperaban después de esos memorables trabajos que nos regaló desde Taxi driver (1976) o El silencio de los corderos (1991).