El director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') firma una sátira afilada y demoledora de la Europa del presente
La nueva película de Radu Jude, con claras referencias a 'Europa '51', pone el foco en la culpa de una secretaria judicial tras un desahucio que termina en suicidio, abordando temas como la especulación y la exclusión
Desirée de Fez
'Kontinental '25'
Director: Radu Jude.
Reparto: Eszter Tompa, Annamária Biluska, Ilinca Manolache, Șerban Pavlu, Marius Damian, Adrian Sitaru, Gabriel Spahiu y Adonis Tanța.
Estreno: 11/12/25
* * * *
Si hay un cineasta comprometido con el presente y firmemente (y fieramente) convencido de la necesidad de denunciar las injusticias sociales, ese es Radu Jude. Es sin duda uno de los cineastas del presente que va más lejos en su retrato y denuncia de los horrores del mundo, poniendo el foco en Europa. Escribe y dirige con una lucidez y una mordacidad afiladísimas, desde el hartazgo y el enfado, poniendo sobre la mesa una cantidad obscena de ideas y confiando plenamente en el humor como la mejor herramienta para destapar las injusticias y las miserias humanas.
'Kontinental '25', cuyo título e intención remiten a 'Europa '51' (1952) de Roberto Rossellini, tiene un punto de partida desolador. Una secretaria judicial (Eszter Tompa) debe ocuparse del desahucio de un hombre sin techo que vive en el sótano de un edificio en Cluj, Transilvania. En los minutos que le dan para recoger sus pertenencias, el hombre se suicida.
Radu Jude, cuya extraordinaria 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023) es otra buena patada a un presente trágico, pone el foco a partir de ahí en la culpa de la protagonista, evidentemente, cuestionándosela. Y utiliza su vagar por la ciudad y las conversaciones con las personas con las que se cruza (los diálogos son extraordinarios) para levantar una sátira demoledora de la Europa contemporánea, para hablar a bocajarro de especulación inmobiliaria, exclusión social, abuso de poder, doble moral e hipocresía, y todos los males de nuestro tiempo.
