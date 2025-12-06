Los hermanos, desde lo de Caín y Abel, son motivo argumental que funciona de maravilla en historias cinematográficas, teatrales o literarias; recordemos Extraño vínculo de sangre (primera dirección del actor Sean Penn) o El verdadero Oeste (magistral dramaturgia de Sam Shepard), por poner algún que otro ejemplo. Y, sí, dos hermanos son los protagonistas del debut en la dirección de largometrajes de Rafael Cobos, experimentado guionista y habitual colaborador de Alberto Rodríguez desde 7 vírgenes (2005) y hasta Los tigres (2025) -guion este último donde también dos hermanos (encarnados en Antonio de la Torre y Bárbara Lennie) forman parte del discurrir del relato-. Aquí, en el prólogo de Golpes, vemos cómo un padre se enfrenta a un futuro oscuro, en plena Guerra Civil, en presencia de sus dos hijos. Tras una gran elipsis, uno de ellos -representado por ese gran actor que consigue siempre llegar al corazón del espectador, Jesús Carroza- sale de prisión, mientras el otro -que hace con la seguridad que le caracteriza Luis Tosar- es un reputado policía, inmerso en plena crisis personal y dispuesto a abandonar el cuerpo para salvar su matrimonio soñando un futuro en Portugal frente al mar. El filme rápidamente se transforma en lo que se conoce como cine quinqui, donde el expresidiario vuelve a las andadas involucrándose en un atraco tras otro, para así conseguir la cifra que le pide el terrateniente (papel defendido con profesionalidad por Juan Carlos Villanueva) para hacerse con el terreno donde se supone están enterrados los restos del padre.

Thriller policíaco, ágil y entretenido, situado en la Sevilla de los años ochenta. Bien escrito (el director coescribe la historia junto a Fernando Navarro), como no podía ser de otra manera, dirigido con destreza e interpretado con verosimilitud. Consigue dejarnos pensativos sobre lo que hemos visto y oído, ensombrecidos tras el final trágico que cierra el círculo de esta producción que consiguió alzarse con el Cervatillo de Bronce a mejor largometraje de ficción en la reciente edición de Cinema 25 (4ª Semana del Cine de Córdoba), después de estrenarse en la Seminci de Valladolid.