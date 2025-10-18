‘La vida de Chuck’

A partir del texto literario de Stephen King, Mike Flanagan ha guionizado y dirigido esta interesante cinta que nos cuenta en orden inverso la vida de un personaje, en tres segmentos, desde su fallecimiento a los treinta y nueve años hasta su infancia.

Aunque el cuento está firmado por el maestro del terror, no estamos en este caso ante una película perteneciente a dicho género, más bien fluctúa entre drama y misterio sobrenatural. Premiada por el público del Festival de Toronto, no tiene nada que ver con otras adaptaciones cinematográficas de este escritor, como El resplandor o Carrie, aunque este mismo cineasta (y dramaturgo) es el que realizó la secuela del film de Kubrick y la serie basada en la película de Brian De Palma.

Tom Hiddleston adquiere el papel protagonista de este cuento invertido, al que cuesta entrar y que va de menos a más. Arranca cuando los personajes de Chiwetel Ejiofor y Karen Gillan se buscan, después de una separación, durante una especie de situación final. Pero cuando Charles Krantz se marca un fascinante baile delante de un solo de batería en mitad de la calle, el actor que lo encarna, Hiddleston, sabe cómo atrapar al público, y no soltarlo hasta la conclusión, con su trabajo interpretativo en este relato sentimental sobre la pérdida y los recuerdos de personas que jamás nos abandonan por haber sido las grandes influencias de una vida que merece la pena vivir, de manera festiva pese a los reveses y contrariedades que nunca faltan. Y siempre con la muerte ahí esperando detrás de la puerta, marcando el inminente final. Como cuando se recupera el recuerdo de los abuelos; y, sobre todo, la abuela (Mia Sara), que es quien enseña al protagonista a exprimir la vida mediante el disfrute de la música y el baile, como el abuelo (Mark Hamill) con las matemáticas o la contabilidad como herramientas para labrarse un futuro… y su miedo a abrir la puerta de la cúpula de esa casa victoriana que se nos presenta como un personaje más de la historia.