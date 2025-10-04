'Una batalla tras otra'

Aunque la publicidad y el márketing de esta producción no invitan a visitarla, confunden más que atraen, una vez que se pasa por la sala de proyección, uno acaba por alegrarse pues hay mucho más que cine de acción y persecuciones (aunque también las hay, y muy bien filmadas), contiene una reflexión sobre ciertos aspectos de la actualidad. A partir de Vineland, novela de Thomas Pynchon -no es la primera vez que Paul Thomas Anderson adapta un texto literario de este autor, ya lo hizo en Puro vicio-, el director de Magnolia o El hilo invisible consigue mantener la tensión dramática y el suspense los 161 minutos de metraje, gracias a varios giros narrativos con efecto sorpresa incluido, así como al ritmo trepidante del montaje, aderezado con una inteligente y sensible banda sonora de Jonny Greenwood.

Michael Bauman fotografía con efectividad, luciéndose con teleobjetivos en las persecuciones finales. El filme arranca con la presentación de un grupo de revolucionarios (el 75 francés) que actúa en un centro de detención de inmigrantes en la frontera de México con EEUU, aunque se transforma -después de una elipsis de 16 años- en un filme de secuestros donde un padre tendrá que dar con el paradero de una hija raptada por un militar supremacista con ansias de pertenecer a un grupo de poderosos que se hacen llamar Amantes de la Navidad.

Los intérpretes del reparto, capitaneados por un Leonardo DiCaprio, que parece haber construido su empanado personaje inspirándose en el Nota de El Gran Lebowski, muy bien acompañado de Benicio del Toro (el colega que siempre lo salva cuando se encuentra en un callejón sin salida), Sean Penn (el malo, muy malo, casi caricaturesco, de la película) … la enérgica y deslumbrante Teryana Taylor, y Chase Infinity, en el papel de la hija desaparecida. Compaginar entretenimiento y reflexión no es fácil, Anderson consigue demostrar que es compatible el cine comercial con la crítica y el retrato del peligroso tiempo que nos ha tocado vivir.