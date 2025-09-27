‘Mi amiga Eva’

Buen texto, interpretaciones de calidad y un excelente director que sabe organizarlo todo para que salga adelante, con estilo y elegancia. Comedia con aires de drama y con el romanticismo que otorga la búsqueda del amor. Cesc Gay escribe (junto a Eduard Solá) y dirige esta cinta, poseedora de buenos diálogos que conducen el discurrir de la trama. El argumento parte de una idea sencilla: una mujer de cincuenta años encarnada en la gran Nora Navas, después de un matrimonio de veinte años con el personaje de Juan Diego Botto, con dos hijos adolescentes, se da cuenta, durante un viaje de trabajo a Roma, que no está enamorada como cuando conoció a su pareja y decide volver a intentarlo. El filme consiste en ese trayecto que va desde la decisión de romper con todo hasta las consecuencias que ello ocasiona y la búsqueda del cumplimiento de ese objetivo que se marca.

Nora Navas borda su papel, Juan Diego Botto permanece a la altura, y el actor argentino Rodrigo de la Serna, en el papel del hombre deseado que conoce la protagonista y permanece como una asignatura pendiente durante todo el relato, pone la salsa en el juego amoroso que se plantea. Y acompañando a la pareja que se rompe, un buen conjunto de actores y actrices de reparto completan el elenco, hablando con naturalidad tanto en español como en catalán. La película marcha vivaz, gracias a un ritmo preciso y bien medido, que no permite al espectador aburrirse, permaneciendo interesado por la peripecia de esta mujer realmente decidida que no sabe a dónde la llevará su empeño, tras pasar por diferentes experiencias fallidas, sin que ello la desanimen en su obsesión por encontrar el amor perdido.

Los ecos del cine de Woody Allen se pueden apreciar aquí, sobre todo en ese arranque donde las habitaciones de hotel en Roma se comunican para crear malentendidos; aunque esa firmeza de la protagonista también podría recordarnos la de aquella joven empeñada en casarse en La buena boda (Eric Rohmer, 1982).