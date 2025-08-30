‘El regreso de Ulises’

Con una apariencia sumamente teatral, esta producción juega con el gancho de volver a ver a sus dos intérpretes protagonistas, Ralph Fiennes y Juliette Binoche, tras casi tres décadas, desde que coincidieron en el reparto de El paciente inglés (1996). Antes ya lo hicieron en Cumbres borrascosas (1992). Tampoco es la primera vez que se lleva a la gran pantalla el texto de Homero en que se basa este filme, son bastantes las adaptaciones que se han llevado a cabo a través de la Historia del Cine. Incluso Christopher Nolan ha anunciado el estreno de La Odisea, su versión, para el próximo año.

Como el propio título indica, The Return, el productor y director italiano Uberto Pasolini (ya se sabe, no es familia de Pier Paolo, aunque sí es sobrino nieto de Visconti), ha optado -junto a sus coguionistas Edward Bond y John Collee- por inaugurar el relato cuando después de veinte años ausente, Ulises (u Odiseo) vuelve a Ítaca en muy malas condiciones, las olas lo escupen a la orilla, irreconocible. Así pues, la aventura ha sido desechada para centrarse en el drama, a través de un filme más bien atmosférico donde el regreso del héroe centra la atención del espectador durante las casi dos horas de metraje. Se adapta, pues, a partir del Canto nº XIII de La Odisea.

El filme está rodado con sobriedad, sin estridencias, sustentándose en las interpretaciones de esa pareja que sabe crear la química necesaria para que la cosa funcione, gracias a la penetrante mirada de Binoche (en el papel de Penélope, la esposa que espera a su marido ausente, pese a que todo el mundo lo de por muerto después de años batallando) y la agradecida presencia de Fiennes, que a sus 62 años se mantiene en plena forma. Sin olvidarnos de la siempre magistral Ángela Molina, como la nodriza. Quien fuera productor de la exitosa Full Monty, ahora, como director, no sale mal parado con esta intimista e interesante versión alejada del concepto de superproducción.

