'Aquel verano en París'

Interesante debut en la dirección cinematográfica de Valentine Cadic, que también coescribe el guion junto a Mariette Désert, señalándose como poseedora de una mirada a tener en cuenta. Después de dirigir el cortometraje Vacaciones de verano (2023), vuelve a contar con la misma actriz protagonista, Blandine Madec, que nos regala todo un recital interpretativo marcado por la naturalidad y la emoción. La cámara va a seguir los paseos de este personaje, que se llama igual que la actriz que lo encarna, desde que llega a la ciudad de la luz en agosto de 2024, en plena locura olímpica, con las calles repletas de visitantes. Navegando el relato entre la ficción y el documento, consigue enganchar al espectador durante sus setenta y siete minutos de metraje, demostrándonos que no hacen falta largas duraciones para contar bien una historia.

Esta joven profesora de música y pianista llega desde su tierra de residencia, Normandía, para sumergirse en el caos y las prisas de la capital francesa durante el más extraordinario evento deportivo, con dos objetivos fundamentales: asistir a las pruebas de natación en que compite Béryl Gastaldello, una atleta por la que siente verdadera admiración, y reunirse con su hermanastra (interpretada por India Hair), que no ve desde hace diez años, y conocer a su pequeña sobrina. La cámara de Cadic seguirá en todo momento la peripecia de esta paseante, que nos recuerda a algunas de las protagonistas de los filmes de Eric Rohmer, incluso con el título original de la producción (Le rendez-vous de l’été) se le rinde homenaje al cineasta de la nouvelle vague. Pues bien, detrás de esa aparente sencillez con que está construida, hay una mirada muy perspicaz que dota de emoción y ternura al relato filmado con una madurez indiscutible. No estamos ante una comedia al uso, sino más bien ante un ejercicio de sutileza y elegancia que eleva la producción a un rango más alto de lo esperado, dejando al espectador reflexivo después de abandonar la sala. Por algo se llevó el premio Luna de Valencia al mejor largometraje en el Cinema Jove 2025.