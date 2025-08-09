'Misterioso asesinato en la montaña'

Tercera película como director del experimentado cómico y actor francés Franck Dubosc. Él mismo, además, coescribe el guion -junto a Sarah Kaminsky- y se reserva uno de los papeles más importantes de esta divertida y trepidante comedia negra, que no pocos han visto con ecos del cine de los hermanos Coen, concretamente de Fargo (1996), y no solo por esos escenarios nevados que sirven como fondos escenográficos, también por esas situaciones en las que se te escapa la risa nerviosa y donde la sangre y los crímenes abundan, como en aquella Sangre fácil (1984). También podría recordar aquella Tres anuncios en las afueras (2017), por esa ironía y mordacidad que caracteriza al dramaturgo y cineasta británico-irlandés Martin McDonagh.

Con estas temperaturas que estamos sufriendo, no viene mal disfrutar de los paisajes nevados por los que discurre esta historia situada en un pequeño pueblo enclavado en el valle y cordillera del Jura, espacios que tendrán suma importancia en la trama. El arranque de la acción no podría estar mejor escrito y filmado, porque la aparición de lo que todos los habitantes niegan provocará un accidente que disparará el devenir de lo que acontecerá después.

Dubrock interpreta a un vendedor de árboles de navidad, componiendo un tipo alelado, que después de un accidente automovilístico se dejará llevar por lo que dicta su mujer, encarnada en la exitosa cómica todoterreno Laure Calamy, siempre junto a su silencioso hijo; pero quien arrebata la atención del espectador con su presencia es Benoît Poelvoorde, en el papel de policía -más pendiente de las llamadas de su ex que del caso que debería ocupar su atención-.

En tiempo de navidad se sitúa temporalmente esta ingeniosa cinta, donde no faltarán todo tipo de giros y sorpresas, a veces de lo más inesperados por lo absurdos que pueden llegar a ser, sin que no falte además del calamitoso cuerpo de policías, un cura de lo más desvergonzado, la madame que regenta el club de intercambio de parejas de la localidad y unos cuantos mafiosos para revuelo de la población… y una bolsa con unos cuantos millones.

