Cada año, por estas fechas, me acuerdo de mi amigo Martín Cañuelo. Y supongo que no soy el único. Echo de menos esas conversaciones que manteníamos tras cada función, el mimo con que cuidaba sus cines de verano, las programaciones que diseñaba -incluso se interesaba por contentar a los más exigentes con títulos que, a priori, no iban a ser rentables , pero que aportaban un caché de calidad a sus líneas de actuación- repasando lo mejor de la temporada, buscando el equilibrio entre producciones comerciales y ese cine más minoritario que algunos le reclamábamos. El cine Fuenseca se convirtió en el local al aire libre en que programaba ese cine más de autor, incluso con sesiones más arriesgadas en las que algunos cineastas presentaron sus últimos trabajos.

Dos años después de su muerte, se puede seguir disfrutando de la experiencia que supone ver y escuchar cine al aire libre, entre vegetación y flora que amortiguan los efectos del estío cordobés, en estos oasis donde las temperaturas se rebajan con respecto al exterior. La temporada del Fuenseca ha comenzado con interesantes cintas, como Hamburgo, Una quinta portuguesa o Adiós Buenos Aires . Hoy mismo llega ¿Es el enemigo? (La película de Gila), dirigida por Alexis Morante y protagonizada con brillantez por Oscar Lasarte, que está muy bien acompañado por Natalia de Molina, Carlos Cuevas, Salva Reina, Vicente Romero, Adelfa Calvo, entre otros y otras intérpretes de lujo. El filme arranca en el Madrid de 1936, cuando el joven Miguel vive con sus abuelos en una humilde buhardilla. El estallido de la Guerra Civil hace que se aliste, junto a su inseparable amigo Pedro. El humor será su válvula de escape a la hora de enfrentarse al dolor, la miseria y la sinrazón que siempre es una guerra, sobreviviendo a la prisión e incluso a un fusilamiento. Descubriremos la cara menos conocida del genial cómico, inventor del monólogo telefónico. Sin duda, esta puede ser la opción más recomendable para una noche cinematográfica a la luz de la luna.

Suscríbete para seguir leyendo