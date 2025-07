‘F1: La película’

Puro espectáculo cinematográfico es lo que ofrece la última película de Joseph Kosinski (Top Gun; Maverick). Más de dos horas (155 minutos) estrepitosas, trepidantes, repletas de acelerones, frenazos y música. Mucha música, y no solo me refiero a la contundente banda sonora de Hans Zimmer, porque hay una buena lista de canciones que levantarán el ánimo a más de un espectador. Pero no solo vamos a encontrarnos con lo último en tecnología al servicio de la grabación de esta gran producción de más de 300 millones de dólares de presupuesto, como para transmitirnos esas descargas de adrenalina que llevan consigo las carreras de fórmula 1, desde que arrancan los motores hasta lo que siente el piloto que va encerrado en el bólido a gran velocidad; sin embargo, hay un guion escrito por Ehren Kruger que nos cuenta la relación entre un atormentado ex piloto, encarnado en Brad Pitt, y alguien que se acuerda de él para rescatarlo y llevarlo a la primera línea de nuevo, un Javier Bardem tan eficaz como siempre. En el relato nos vamos a encontrar, asimismo, con otra relación, en este caso con un arco que irá de la competitividad e incompatibilidad a la comprensión y alianza, con el joven conductor estrella que representa Damson Idris. También hay una subtrama romántica, bastante previsible, con la jefa de construcción y diseños de coches que interpreta Kerry Condon. Aunque, desde luego, el peso de la historia está en la evolución del personaje que interpreta Pitt, para lo que se ha contado con la colaboración del multipremiado piloto Lewis Hamilton, también apareciendo en los créditos como productor de esta cinta, llamada a ser todo un éxito de la temporada veraniega, lo que viene siendo un blockbuster.

Desde luego, no es la primera película que abre este género que frecuentaron grandes nombres de la actuación en otros tiempos (recordemos a Paul Newman en 500 Millas y Steve McQueen en Las veinticuatro horas de Le Mans) o producciones más recientes como Rush (2013), Ferrari o Gran Turismo (2023).

