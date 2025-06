‘Blindado’

La idea, una buena ocurrencia, fue de unos excelentes guionistas y directores argentinos, Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de interesantes títulos como El hombre de al lado (2009) o El ciudadano ilustre (2016), entre otros, y creadores de la producción 4x4 (2019), a partir de la cual se ha confeccionado este remake made in Hollywood. La idea, como digo, no está mal: un joven delincuente de poca monta, en situación desesperada, encuentra un vehículo de alta gama abierto, entra a ver qué puede llevarse… y de ahí ya no sale. El thriller, por previsible, no acaba de funcionar, teniendo en cuenta otros referentes de este género claustrofóbico; recordemos La cabina (1972) de Antonio Mercero, todo un ejemplo memorable, o Enterrado (2010) de Rodrigo Cortés. El protagonista está encarnado en Bill Skarsgärd, que no deja de estar en plano, hace lo que puede en el duelo interpretativo que mantiene con Anthony Hopkins, aunque este último aparece más bien poco, permaneciendo casi siempre fuera de campo, solo su voz (y suponiendo que el visionado sea en versión original, formato que a Córdoba no ha llegado) a través de un terminal telefónico instalado en el vehículo todoterreno de lujo.

El director que firma esta nueva franquicia (ya había otra versión brasileña) es David Yarovesky, que ha titulado originalmente la cinta Locked (Bloqueado, que es como se queda el coche cuando el intruso accede, cayendo en una trampa asesina, planificada como para hacer sufrir al límite a la presa, por control remoto y con un espíritu de venganza insaciable). La cinta intenta plantear un debate acerca de la decepción de la justicia, de qué hacer cuando la delincuencia no recibe castigo alguno. No obstante, los resultados están muy lejos de Crimen y castigo de Dostoievski. En cuanto a la moraleja, bastante discutible.

Y aunque no ha debido de ser fácil grabar en un espacio tan reducido como es el interior de este vehículo inteligente; sin embargo, ello no justifica el mediocre resultado, aunque posea una correcta factura técnica y puede que entretenga al espectador aficionado al cine «palomitero».

