‘Érase una vez mi madre’

El título original de esta producción francesa, basada en hechos reales y en el libro que escribió su protagonista, Roland Perez, es Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Y lo dice casi todo. Si no fuese porque los hechos que narra sucedieron y da fe literariamente de los mismos el personaje convertido en novelista y abogado, nadie lo creería. Adapta el texto literario a guion y filma la película Ken Scott, situando la acción en el París de 1963. Se narra el periplo de Roland, un chico que desde su nacimiento está condenado a arrastrarse por los suelos, pues una malformación en sus extremidades inferiores le impiden poder mantenerse en pie y caminar por sí mismo. Después de pasar por médicos, sin esperanza alguna, será su madre quien se empeñe en no tirar la toalla ante las adversidades, con una fe inquebrantable, capaz de todo, conseguirá el milagro de ver a su hijo partir hacia la escuela sin ayuda, aunque eso sí, enamorado de las canciones de Sylvie Vartan, que incluso prestará su presencia en el filme.

Estamos ante el tierno retrato de un milagroso proceso de superación, cuando la medicina es incapaz de conseguir algo más que nada, cuando todo se pone en contra, puede abrirse una rendija por donde entre algo de luz… y música.

Esta madre coraje, de origen marroquí y a cargo de una familia numerosa de seis hijos, está interpretada, con decisión y seguridad, por Leïla Bekhti; mientras que Milo Machado encarna a Roland en su infancia, y, Jonathan Coen, al ya adulto, una vez superada la enfermedad y convertido en un afamado letrado que guarda el secreto de su pasado, incapaz de verbalizar su historia hasta que la convirtió en la novela autobiográfica que hoy nos llega fotografiada por Guillaume Schiffman, plena de color, y musicada por Nicolas Errèra.

Mezcla de drama y comedia, aderezada con bastante sentimiento y dulzura, poniendo en primer plano el tesón de una madre que solo busca la felicidad y libertad de su hijo cuando nadie apuesta por él.

