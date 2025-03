'A complete unknown'

En la fascinante película de los Coen A propósito de Lewin Davis aparece, justo antes de finalizar, la sombra de Bob Dylan actuando en un garito, y ese podría ser el pistoletazo de salida de esta producción, con un título que alude a un verso de Like Rolling Stone.

La cinta, dirigida por James Mangold (autor de En la cuerda floja, un biopic sobre Johnny Cash), arranca en 1960, cuando un joven se embarca en un viaje para visitar a su ídolo (como ocurría en uno de los capítulos del filme de Todd Haynes I´m Not There). Woodie Guthrie está ingresado en una clínica, enfermo y acompañado por su amigo Pete Seeger (encarnado en Edward Norton), cuando aparece, sin previo aviso y guitarra en mano, Robert Allen Zimmerman, para presentar -con diecinueve años- sus respetos y alguna canción propia que interpreta para deleite y asombro de los presentes. A partir de ese momento, Timothée Chalamet, el actor protagonista de este musical biográfico, además de productor, dará todo un recital interpretativo, profundizando en el personaje más allá de lo que hay detrás de las oscuras Ray Ban, no solo buscando un retrato alejado de la imitación, también tocando guitarra y cantando cada uno de los éxitos del único cantautor con Nobel. Asistiremos a sus idas y venidas en el terreno amoroso, cuando cruce su vida con la del personaje que interpreta, con dulzura y sentimiento, Elle Fanning. El dúo que conforma a nivel musical y sentimental con Joan Baez, cuyo papel desarrolla con deslumbrante excelencia Monica Barbaro, quien también interpreta las canciones que le corresponden. Y, por medio, grabaciones y repentina carrera hacia la fama no muy bien digerida, obsesión por la música como una religión, sin concesiones de ningún tipo, y cuando todo parece que ha llegado a donde cualquier intérprete sueña, decidirá cambiar la guitarra acústica por la eléctrica, haciéndose acompañar por una banda con la que volverá a sonreír y disfrutar, a pesar de los ortodoxos.

Emocionante relato, pues, de cinco años claves en la vida de un completo desconocido sin pasado y con mucho futuro.

