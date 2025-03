‘Aún estoy aquí’

Peor que el duelo por un fallecido, es el de un desparecido. Algo así se puede escuchar en este filme, dirigido por el cineasta brasileño Walter Salles, el mismo que nos deslumbrara con aquella Estación Central de Brasil (1998); después, regaló un Oscar a Jorge Drexler a la mejor canción que compuso para Diarios de motocicleta (2004) y, desde que estrenó En la carretera (2012), no volvía a la gran pantalla. Ahora vuelve como en sus mejores tiempos, con esta emotiva historia que adapta el libro que escribió Marcelo Rubens Paiva, uno de los hijos del personaje que retrata el filme, en un guion que firman Murilo Hauser y Heitor Lorega.

En realidad, la película arranca con el retrato de una familia numerosa que, durante la dictadura militar brasileña, sufre la detención y desaparición del padre, ingeniero y exdiputado de izquierdas, teniendo que responsabilizarse de los cinco hijos la madre, interpretada con maestría por Fernanda Torres, viéndose obligada a tirar para adelante como si no pasara nada, representando ante los más pequeños una extenuante función durante años.

En 1971, fecha de la irrupción de unos extraños en el hogar familiar, se ambienta el primer acto, después de mostrar cómo era el ambiente que vivían: el amor paterno filiar, las reuniones con amigos, la alegría que se torna en tristeza contenida y el desastre que durante años permanecerá mientras no se sepa nada del patriarca desaparecido, aunque intuitivamente se intuya lo peor. No es la primera cinta que presenta la impotencia ante los efectos de una dictadura que hace desaparecer a sus ciudadanos, siempre se recuerda Missing (Costa-Gavras, 1982); sin embargo, quizás por la atmósfera que se respira, hay otro filme más reciente -donde no hay un desaparecido, sino un asesinato- dirigido por Fernando Trueba y escrito también por el hijo del personaje que murió tras defender sus ideas (el médico y hombre de familia Héctor Abad Gómez), me refiero a la muy recomendable El olvido que seremos (2020).

