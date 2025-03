La película podría titularse Filomena, y con eso lo decimos casi todo. Aunque tampoco destripamos gran cosa. Más bien, con ello, hablamos del ambiente climatológico en que se desarrolla el último trabajo del experimentado cineasta Daniel Calparsoro. Un gran atasco, provocado por los copos de nieve que no dejarán de caer durante la noche de reyes en que transcurre el guion, escrito por Arturo Ruiz, donde nos encontramos a un policía en horas bajas, cerca del expediente que le puede costar la retirada, interpretado con acierto por Antonio Resines, obligado por el destino y su jefe a enfrentarse con un grupo de peligrosos atracadores que aprovechan las circunstancias para no dejar pasar la oportunidad de asaltar un furgón blindado. Y no estará solo en esta misión, le acompaña una joven guardia civil en prácticas, encarnada en Natalia Azahara, que contrastará con la personalidad del deprimido agente, constituyendo una extraña pareja que acabará funcionando profesional y personalmente. A ellos se sumarán, desde el control de carreteras, otra futura pareja, la que conforman Roger Casamajor, como mando de la benemérita, y Adriana Torrebejano, como controladora de carreteras.

El director de Salto al vacío (ópera prima con que se abrió paso en 1995, inaugurando una extensa filmografía donde cada año suma más de una producción) demuestra oficio y efectividad, filmando con total dominio de la puesta en escena e imagen, gracias a la colaboración del director de fotografía, Tommie Ferreras, que ha sabido construir la atmósfera lumínica que da verosimilitud a una noche, con gran nevada permanente incluida (buen trabajo de la dirección artística), así como la aportación de otro colaborador habitual, en la banda sonora, como es Carlos Jean.

Este thriller de acción y atracos (con algún toque romántico y de humor) mantiene al espectador interesado durante los 90 minutos de metraje, cosa que se agradece. Me refiero a la duración y al entretenimiento que está asegurado. Por tanto, no solo está correctamente escrita, filmada e interpretada; tampoco está mal editada, pues posee el ritmo justo y necesario como para no dejarnos respirar ni atragantarnos con imágenes y sonidos innecesarios.

