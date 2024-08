M. Night Shyamalan, el mismo que celebra 25 años del gran éxito conseguido con El sexto sentido, después de un largo período en su filmografía inmerso en el género fantástico donde lo sobrenatural adquiere suma importancia, ahora se zambulle en el suspense para contarnos la caza y captura de un asesino en serie conocido como 'El carnicero'.

El guion escrito por el propio director, como suele ser habitual en sus producciones, arranca cuando un padre (Josh Hartnett) acompaña a su preadolescente hija (Ariel Joy Donoghue) al concierto de una Pop Star (Saleka, hija del director en la vida real y sobrina en la ficción, que no solo interpreta sino canta y compone los temas musicales), evento que se ha diseñado con exageradas medidas de seguridad, pues se sabe que asistirá el perturbado que la policía persigue. Desde el principio del filme la sombra de la duda está despejada, no existe esa intriga que asalta al espectador en otras cintas con suspense psicológico donde el criminal permanece oculto hasta poco antes de finalizar la trama, aquí no es el caso. Hay guiños al mago del suspense, pájaros que aparecen como fondo escenográfico durante una de las piezas musicales que interpreta esta magnética figura de la música actual; Shyamalan parece haber estudiado mejor a Brian de Palma que a Hitchcock, presentándose más como un alumno del alumno del maestro Alfred. Por tanto, la acción en gran parte de la historia está situada en un espacio cerrado y vigilado, como un cajón de donde ha de salir el ratón, después de haber caído en la trampa, en este caso un controladísimo auditorio de donde no es posible salir ni entrar una vez iniciado el concierto y teniendo que pasar una entrevista con seguridad para poder abandonar el recinto. El guionista se las apaña para mantenernos interesados en esos obstáculos que va poniendo, guardándose en la manga algún que otro giro narrativo que sorprenderá al espectador hasta en la última secuencia, aunque podrían encontrarse un par de cabos sueltos en este, por otra parte, tan entretenido como tramposo thriller.