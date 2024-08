A Robert Guédiguian, hay quien lo considera, un poco, el Ken Loach francés, o, más bien, marsellés. Desde que arrancó su carrera en esto del cine, allá por los años ochenta, no ha dejado de tocar temas de índole social y político, sin salir de su ciudad y componiendo siempre un elenco donde no falta familia (concretamente, su mujer, la estupenda actriz Ariane Ascaride) y amigos ( Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan…) y, así, hasta hoy. Podríamos decir que han madurado, y muy bien, rodaje tras rodaje; alcanzando, siempre en equipo, cumbres como Marius y Jeannette (1997) , Al ataque (2000), Marie-Jo y sus dos amores (2002), Mi padre es ingeniero (2004), Las nieves del Kilimanjaro (2011)… aunque, a veces, haya producciones en que el nivel no alcance cotas tan altas; sin embargo, la aparente sencillez de sus exposiciones temáticas, la fluidez de su narrativa y esa sensación de encontrarnos como en familia, siempre están ahí en su cine. Por eso es de agradecer que cada temporada nos regale una de sus obras, y más necesaria aún se hace en estos tiempos cuando Francia ha vivido momentos tan cruciales. En esta Que la fiesta continúe nos encontramos a una protagonista cuya vida siempre ha estado dedicada en cuerpo y alma a su familia, desde que enviudó joven, a su trabajo como enfermera y a la política de base, aunque ahora -a sus 60 años-, bastante desengañada, ve cómo los partidos ya no la toman como un servicio público, sino que la usan sencillamente para ascender en el poder y colocar a los amiguetes. Cinismo y demagogia. Algo, por otra parte, trasladable a lugares de cuyo nombre no quiero acordarme.

El filme arranca con unas imágenes documentales de un desgraciado accidente con ocho fallecidos, el derrumbe de un edificio en un barrio marginal. Este es el pistoletazo de salida para que esta mujer se involucre con su sociedad aún más, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral y conoce a alguien que le removerá por dentro, haciendo latir con fuerza su corazón dormido hasta entonces.