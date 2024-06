Si uno lee un comentario crítico de Instinto maternal (Duelles), película belga filmada por Olivier Masset-Depasse en 2018, podría aplicarlo perfectamente a este remake estadounidense, salvo si tenemos en cuenta el duelo interpretativo que encontramos en esta nueva versión, donde se verán las caras dos estrellas de Hollywood como Jessica Chastain y Anne Hathway. No es la primera vez que coinciden en una producción cinematográfica, ya trabajaron juntas en Interstellar (2014) y Armaggedon Time (2022). No obstante, merece la pena verlas en acción en este suspense psicológico. Todo un lujo de arte dramático, gracias al juego de miradas y contención con el que componen sus personajes. La película está diseñada para ellas, para su lucimiento. Y no lo desaprovechan en ningún momento, de principio a fin se apoderan de la pantalla y de la historia. Lástima no escuchar sus voces en la versión original.

Aunque, eso sí, aparentemente, se distancia Vidas perfectas de su precedente citando en la ficha técnica a la guionista Sarah Conradt-Kroehler y a la novelista Barbara Abel (Derrière la Haine), porque en 2018 el guion era del director y Giordano Gederlini. Todo para llegar al mismo lugar, donde resuenan los ecos de Hitchcock (no sólo me refiero a su gusto por las rubias, también a los decorados, por supuesto al suspense), Douglas Sirk (el color como protagonista, la película entra por los ojos, mientras la cámara con forma de bisturí disecciona el interior de la sociedad americana, como también luego hiciera Todd Haynes), incluso puede recordar la ambientación y vestuario de la serie Mad Men (lujo y sofisticación), para recrear con una impecable fotografía de elegante gama de color firmada por el debutante realizador y reputado iluminador, ese sueño americano en que viven dos matrimonios con sus hijos, hasta que un determinado incidente desencadena la ruptura total entre ambos núcleos familiares, llegando a límites impensables, siempre con la sospecha escondida tras la puerta de la consciencia de cada una de estas madres, siempre inseparables hasta el citado punto de inflexión. El drama transmuta en thriller de suspense y termina por convertirse en terror.