'Segundo premio'

Aunque la música siempre ha formado parte de mi vida, confieso que no soy un especialista en el universo musical de Los Planetas, grupo indie nacido en Granada allá por los años noventa. A partir de una biografía de la banda, Isaki Lacuesta y Fernando Navarro escriben un guion que, según consta y se ha difundido ampliamente, no pretende ser un retrato realista de su trayectoria, sino que la cinta dirigida por Lacuesta junto a Pol Rodríguez, después de abandonar el proyecto Jonás Trueba, bascula entre documento y ficción. Como en una especie de duermevela, tanto en el fondo como en la forma, la acción nos sitúa justo en plena crisis de la formación musical, después de que la bajista abandonara y las adicciones pusieran entre las cuerdas al guitarrista, haciéndose cargo un vocalista desesperado con la situación.

La compañía discográfica les reclama el tercer disco y la cosa no está como para tirar cohetes. Aun así, el dúo busca batería y bajista, y se ponen manos a la obra. Desde diferentes puntos de vista, los de los músicos, se nos cuenta la situación y la leyenda que, al fin y al cabo, es en lo que se convirtió el momento que vivieron y nos cuentan cuando se creó el emblemático álbum Una semana en el motor de un autobús. Sin embargo, el acierto de este filme, ha estado en no caer en la hagiografía, sino haber concebido otra cosa muy diferente. Entre reflexiones de los protagonistas, narraciones y la composición de letras -que también ayudan a contar de una forma muy poética- la película funciona y no solo para los seguidores del grupo, tiene la virtud de abarcar un público bastante más amplio. No en vano ha sido la gran ganadora de la última edición del Festival de Cine en Español de Málaga, siendo además reconocido el montaje y la dirección. Con respecto a las interpretaciones de los músicos que actúan encarnando a los componentes de los Planetas, hay que reconocerles el trabajo más allá del arte dramático interpretando enérgicamente cada uno de los temas.