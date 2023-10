'Golpe de suerte'

Me declaro admirador de la obra de Woody Allen. Sus películas me sientan bien. De hecho, salgo de la sala mejor que cuando entré. Ojalá no sea ésta la última, como muchos auguran. Desde luego, la edad no acompaña (anda cerca de los noventa años, 87), tampoco estos tiempos en que se clausuran textos de cualquier tipo, olvidándose que una cosa es la obra y otra el autor, aunque en este caso no haya salido de sus procesos judiciales como culpable, ha sido suspendido por productoras y delimitado su campo de acción. Por tanto, esperemos que siga habiendo quien aporte el presupuesto necesario para que pueda rodar sus guiones, porque ideas seguro que aún le quedan.

Demuestra estar en plena forma después de regalarnos esta entretenida, intrigante y bien resuelta historia, situada en París, fotografiada con muy buen gusto por Vittorio Storaro, ilustrada musicalmente con la efectividad que caracteriza a este cineasta y buen aficionado a tocar el clarinete en su banda de jazz. La producción, salvo el director (estadounidense) y su fotógrafo (italiano), es puramente francesa, incluso el reparto es galo y habla el idioma de Truffaut. Arranca el filme, directamente, con un reencuentro que marcará la totalidad del relato: la joven que representa Lou de Laâge, «felizmente» casada con el millonario y triunfador, de pasado oscuro, que encarna Melvil Poupaud, se cruza -gracias al azar- con un antiguo compañero de clase (Niels Schneider) que hace muchos años dejó de ver, ahora bohemio y aspirante a escritor, quien le confesará lo que sentía por ella y empujará a que su matrimonio se tambalee. A partir de aquí, los celos y la obsesión posesiva del marido, falto de escrúpulos a la hora de llevar a cabo sus planes, disparará el mecanismo propio del género criminal. Por tanto, estamos ante una comedia negra, con tintes románticos. Una especie de Match point a la francesa. Filmada con excelente ritmo, suspense y bonita de ver, con la intriga suficiente como para interesar de principio a fin, y con interpretaciones de calidad, avalan su recomendación. =======