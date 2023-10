'Cerrar los ojos'

La verdadera fiesta del cine, para quien escribe estas líneas, ha sido la programación de tres títulos durante esta semana: la excelente Monstruo de Hirokazu Koreeda, que incluye esa sugerente banda sonora compuesta, como despedida, por Ryüichi Sakamoto; la última (esperemos que no) cinta de Woody Allen, un americano en París, con ese título tan bien puesto: Golpe de suerte; y esta película, que titula la columna con las palabras que clausuran el debut en el largometraje de su autor, tan esperada, después de tantos años, desde que dio luz a esas dos maravillas, pura poesía cinematográfica, que son El espíritu de la colmena (1973) y El sur (1983),y nos regalara ese viaje al mundo del gran artista Antonio López, El sol del membrillo, en 1992. No obstante, desde entonces, Víctor Erice ha participado en documentales, filmes colectivos y ha mantenido una muy interesante correspondencia audiovisual con el cineasta iraní, ya desaparecido, Abbas Kiarostami.

Ahora, es el cine dentro del cine lo que nos encontramos en esta reflexión acerca del tiempo, de la memoria y, en definitiva, del milagro que puede o no suceder, porque como alguien verbaliza: “En el cine ya no hay milagros desde que murió Dreyer”, el asombroso fenómeno que culmina Ordet ya no se puede repetir.

Y Erice nos deja imaginando un final cuando el enigmático personaje que encarna José Coronado (posiblemente, uno de sus mejores trabajos para el cine) entorna los ojos mientras se ve reflejado en la pantalla, mucho tiempo después de haber abandonado el rodaje de esa película inconclusa con la que arranca el filme, dirigida por el cineasta que compone Manolo Solo con total acierto. Ana Torrent, cincuenta años después, vuelve a ponerse ante la cámara de Erice, como la hija del actor desaparecido. Gracias a un programa de televisión, alguien (la asistente social que representa María Leon) reconoce a quien la policía dio por muerto en accidente. Y todo empieza a encajar a partir de ahí, con la inestimable ayuda del amigo y montador que construye Mario Pardo.

Muy recomendable.