'Conspiración en El Cairo'

Después de aquella interesante El Cairo confidencial (2017) que consiguió la Espiga de Oro en Valladolid, su director, Tarik Saleh (nacido en Suecia, aunque de origen egipcio), vuelve a incidir en el género noir con una trama centrada en la tramoya del poder político y religioso. Inspirándose en El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986) , el guion escrito por el propio director le valió para conseguir el correspondiente premio en Cannes. Cuenta la peripecia de un joven pescador que consigue ser admitido en la prestigiosa universidad de Al-Azhar en El Cairo. Coincidiendo su llegada con la muerte del Gran Imán, es seleccionado por la Seguridad del Estado para convertirse en el infiltrado que consiga estar cerca del aspirante a suceder en el poder al fallecido líder religioso.

Y así, sin casi darse cuenta, el joven se ve en medio de un peligroso juego de espionaje que puede costarle la vida cuando sus aspiraciones no eran otras que el estudio de las materias para las que poseía bastantes aptitudes. Sin embargo, el destino le llevará por caminos impensables para él.

El protagonista, interpretado por Tawfeek Barhom, consigue transmitir la angustia y desesperación que sufre después de ser introducido en un peligroso laberinto completamente desconocido para él, cuando en su pueblo natal solo era un brillante estudiante. Pero quien sobresale con la construcción de su personaje, sin duda, es Fares Fares, el coronel que lo elige después del asesinato de su ayudante.

El filme, con buen ritmo, consigue mantener al espectador interesado gracias al suspense creado, pese al metraje, que sobrepasa levemente las dos horas de duración. Además, muestra claramente cómo interactúan los poderes políticos y religiosos, influyéndose desde el principio del relato. Hay que recordar que este director no ha podido filmar en Egipto este thriller político y religioso, pues fue invitado a abandonar el país, por lo que ha tenido que recrear los espacios al no tener acceso a los verdaderos escenarios naturales en El Cairo. No obstante, sería imposible rodar allí este tipo de historia en la actualidad.