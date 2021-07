Por supuesto que estamos ante un producto audiovisual eminentemente comercial, nacido y facturado dentro de una productora perteneciente a una cadena privada de televisión, y eso ya dice mucho. Sin embargo, todo eso no impide el buen resultado del proyecto que dirige Carlos Therón, responsable de éxitos como Lo dejo cuando quiera o Es por tu bien. Presentada en la última edición del Festival de Málaga, fuera de concurso, en la sección oficial, Operación Camarónes una comedia simpática que funciona, ideal para refrescarse un poco del tórrido calor que nos visita. Por otro lado, conviene no olvidar que es un remake, o sea, una versión de otra película italiana precedente, por tanto, lo de la originalidad no es precisamente una de las virtudes de esta producción, aunque sí la mejora del original.

Un trasunto de mafias de narcotraficantes, en plena bahía de Cádiz, vertebra el argumento reescrito por Manuel Burque y Josep Gatell: un capo (magistralmente interpretado, como siempre, por Antonio Dechent) se dispone a celebrar la boda de su hija, encaprichada con un grupo musical de moda (Los Lolos) para amenizarla... Y es ahí donde entra en acción el protagonista (un estupendo Julián López), un nuevo agente recién llegado a la comisaría gaditana desde Valladolid, que domina el arte musical y que tiene como primera misión de su incipiente carrera policial infiltrarse como teclista dentro de la banda musical citada, aunque en principio por su apariencia no habría algo más disparatado.

El embrollo está servido y la sucesión de chistes y peripecias de los implicados en la trama harán las delicias del gran público; además, se ilustra musicalmente con una banda sonora de lo más pegadizo, firmada por Riki Rivera, y el reparto en su totalidad está magnífico (recordemos la presencia de un intérprete cordobés, Juanlu González, en el papel de guitarrista del grupo, arropado por todo un plantel de nombres propios de la escena como Natalia de Molina, Miren Ibarguren, Paco Tous y Julián Villagrán, entre otros).

Por tanto, una comedia coral muy recomendable para pasar un buen rato este verano con la diversión más que asegurada.