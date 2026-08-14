Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencuentran en 'Camp Rock 3' entre nostalgia, polémicas y el peso de la fama

La nostalgia vuelve a apoderarse este viernes 14 de agosto de la generación Z con el estreno de la nueva película de 'Camp Rock' en la plataforma Disney+. Después del regreso de 'Hannah Montana' 20 años después con un episodio especial junto a Miley Cyrus y del estreno de una nueva versión de 'Los magos de Waverly Place' con una pequeña aparición de Selena Gomez, los Jonas Brothers y Demi Lovato también se han subido al carro de la nostalgia con la tercera entrega de la película que marcó a toda una generación.

Los rumores empezaron hace un año, cuando Lovato y los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas se juntaron de nuevo sobre el escenario para interpretar los dos grandes himnos de las películas, 'This Is Me' y 'Wouldn't Change A Thing'. Los hermanos invitaron a la cantante al primer concierto de su gira 'Jonas20: Greetings from your Hometown Tour' en Nueva Jersey 17 años después del estreno de la primera película. De hecho, hacía más de diez años que no se subían al escenario juntos -tras algunos años distanciados y rumores de mala relación- y confirmaron así su reconciliación públicamente.

Nueva generación de artistas

Poco después, los cuatro confirmaron el inicio del rodaje de la tercera película de la saga. En ella, una nueva generación de jóvenes artistas llega al campamento que vio nacer a las estrellas Disney para vivir el verano de sus vidas. Los Jonas Brothers regresan a la película como el grupo Connect 3, que busca un telonero para su gira de reencuentro entre los asistentes al campamento. Allí, todos compiten para conseguir la oportunidad de abrir los conciertos de la banda entre problemas de amistad, romances y secretos.

Se incorporan al universo de 'Camp Rock' nuevos personajes de la mano de Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean. Además de los Jonas Brothers y Maria Canals-Barrera (que interpreta a Connie, la cocinera y madre de Mitchie en las primeras películas), Disney anunció este lunes que también volvería a la saga Demi Lovato, que interpreta a Mitchie Torres, con un pequeño cameo. En un primer momento, la artista solamente figuraba en los créditos como productora ejecutiva de la película, pero finalmente también tendrá algunos minutos en pantalla.

Fama y romances

Sin embargo, aunque el reencuentro haya sido tan emotivo, durante muchos años la relación entre los protagonistas no fue especialmente buena. Lovato y los hermanos Jonas se hicieron mundialmente conocidos tras el estreno de la primera película en 2008. La compañía estadounidense ya había descubierto la fórmula del éxito para atrapar a los más jóvenes con 'High School Musical' en 2006, por lo que dos años más tarde crearon el campamento de rock que llevó a lo más alto las carreras de los jóvenes artistas. Se crearon todo tipo de series ('Jonas L.A.', en el caso de la banda, y 'Sunny entre estrellas', en el caso de la artista), giras conjuntas, programas especiales y 'merchandising' alrededor de ellos.

Poco a poco, la fama y las fiestas empezaron a apoderarse de sus vidas y, como no podía ser de otra manera, llegaron los primeros romances. A Nick se le relacionó con otras estrellas Disney como Miley Cyrus y Selena Gomez, Joe tuvo romances con Demi Lovato (y una posterior ruptura que afectó a sus proyectos conjuntos tras el éxito de la película) y Taylor Swift, mientras que Kevin fue el que mantuvo un perfil más bajo.

Un fotograma de 'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers / DISNEY+

Después del lanzamiento de la segunda película de 'Camp Rock' (2010) y de que la gira concreta dedicada a la cinta se viera interrumpida por el ingreso de Demi Lovato en un centro de rehabilitación, los hermanos comunicaron en 2013 su separación como banda para poder preservar su relación familiar. "Sentimos que lo más adecuado era hacer nuestras propias cosas. Somos hermanos primero", aseguró Nick Jonas en 'Good Morning America'.

Problemas con las drogas

Por su parte, Lovato reconoció que tenía bulimia, se había autolesionado y se había "automedicado" con drogas, como la cocaína, y alcohol. También explicó que había tenido una crisis nerviosa y que le habían diagnosticado trastorno bipolar durante su tratamiento, algo que años después atribuyó a una valoración equivocada. Estas adicciones se mantuvieron durante muchos años, dando lugar a documentales y canciones como 'Sober', en la que revelaba que había recaído al alcoholismo después de seis años de sobriedad. Finalmente, en julio de 2018 fue ingresada de urgencia por una sobredosis de heroína.

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Lovato explicó dos años más tarde en el programa 'The Ellen Degeneres Show' que ese ingreso respondía a su peor lucha contra la bulimia, cuando su entonces mánager controlaba la comida que ingería. A su vez, un año más tarde, la cantante reveló que fue violada a los 15 años cuando era actriz en Disney Channel y que el agresor, del que no desveló la identidad, era un coprotagonista al que tenía que seguir viendo. Según aseguró, el incidente contribuyó a la bulimia y las autolesiones que llegaron años más tarde.