La película más esperada del año: 'La Odisea' según Christopher Nolan, entre la mitología y el 'blockbuster' de autor

De ponernos poéticos con un cineasta tan poco dado a la poesía como Christopher Nolan, diríamos que su carrea ha sido un particular viaje a Ítaca dando por sentado que el fin de la guerra de Troya fue para él sus inicios independientes en el cine británico –‘Following’ (1998)– y su llegada a Hollywood, la nueva Ítaca, tardó exactamente el mismo tiempo que el viaje de Odiseo/Ulises, 10 años, ya que en 2008 se consagró definitivamente con su segunda película sobre Batman, ‘El caballero oscuro’.

Christopher Nolan y la productora Emma Thomas en la alfombra roja del estreno en Londres. / CARLOS JASSO / AFP

Que Nolan realice en 2026 una nueva versión de ‘La odisea’, de casi tres horas de duración, filmada en 70 mm –así se proyectará en la sala Phenomena de Barcelona– y con el mejor reparto posible hoy en día, entraría en cualquier quiniela. Ahora mismo es el director anglosajón con mayor libertad de movimientos, más aún que Steven Spielberg y James Cameron. En 2020, cuando las salas de cine abrían sus puertas con el aforo reducido, Nolan se empeñó en estrenar ‘Tenet’, filme que Warner Bros no quería distribuir entonces por miedo a que las ganancias no fueran suficientes para amortizar su coste. Nolan se salió con la suya y palió la crisis: 180 millones costó y 330 millones recaudó en todo el mundo.

Una escena de 'La Odisea'. / EPC

Tres años después llegaba ‘Oppenheimer’, que de no haber coincidido en el tiempo con ‘Barbie’ y generar el fenómeno conocido como ‘barbenheimer’, posiblemente habría doblado sus ingresos. A pesar de la dura competencia que tuvo en el filme de Greta Gerwig, la película de Nolan sobre uno de los arquitectos de la bomba atómica recaudó 850 millones de euros habiendo costado 87 millones y medio.

Era imposible que Universal Pictures, productora de ‘Oppenheimer’, se negara a sufragar el siguiente proyecto del director, un nuevo acercamiento a ‘La Odisea’ que, como es ya habitual con Nolan, se ha convertido en la película más esperada del año. Y con diferencia respecto a las demás (‘El día de la revelación’ o ‘Dune: Parte tres’, prevista para diciembre). Nolan apuesta fuerte: ¿recuperará la película los 219 millones de euros que se estima ha costado? Todo parece indicar que sí.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo. / EPC

Relato ‘on the road’ por antonomasia, siglos antes de que Jack Kerouac escribiera ‘En el camino’ y Dennis Hopper dirigiera ‘Easy Rider’, el texto viajero, aventurero, fantástico e iniciático de Homero ya había sido llevado al cine. Hay un caso reciente, ‘El regreso de Ulises’ (2024), con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, aunque el relato comienza cuando Odiseo llega a casa. Ya en el cine mudo, Georges Méliès realizó un filme de tres minutos sobre Ulises, el cíclope Polifemo y las ninfas de la isla de Calipso. Kirk Douglas protagonizó en 1954 el péplum italoamericano ‘Ulises’. Los hermanos Coen mezclaron en ‘O brother!’ (2000) los tiempos de la Gran Depresión con el poema de Homero.

En términos de logística de producción y espectáculo visual, ninguna hace sombra a la versión de Nolan, cineasta que la logrado convertirse en un ‘autor’ de ‘blockbuster’. Formato IMAX y sonido Dolby Atmos. Localizaciones en el Peloponeso, Sicilia, Marruecos, Islandia y Escocia. Más de medio año de rodaje, entre febrero y agosto de 2025. Y un reparto poderoso por si el nombre de Nolan y el espectáculo hollywoodiense de la mitología griega no fueran suficiente reclamo.

Un reparto homérico

Matt Damon es Odiseo, Ulises según la adaptación al latín. Su viaje define un concepto, el de odisea, “el viaje largo en el que abundan las aventuras adversas o favorables al viajero”. Es el tercer filme de Damon con Nolan tras interpretar en ‘Interstellar’ al doctor Mann y en ‘Oppenheimer’ al alto mando militar encargado del proyecto Manhattan.

Zendaya en la première londinense. / CARLOS JASSO / AFP

Anne Hathaway fue a las órdenes de Nolan una excelente Catwoman (‘El caballero oscuro. La leyenda renace’) y tuvo un papel fundamental en ‘Interstellar’. Aquí es Penélope, hija de Ícaro de Esparta y esposa de Odiseo, a quien espera con fidelidad después del conflicto de Troya. La actriz está en su mejor momento, reciente el estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’ y a la espera, a finales de este mes, del de ‘Mother Mary’.

Al hijo de Odiseo y Penélope, Telémaco, lo interpreta Tom Holland. / EPC

Al hijo de Odiseo y Penélope, Telémaco, lo interpreta Tom Holland. Es el protagonista de los primeros cuatro cantos de ‘La Odisea’, titulados ‘Telemaquia’, cuando el joven indaga sobre el paradero de su padre. Antínoo, encarnado por Robert Pattinson, fue uno de los pretendientes de Penélope cuando Odiseo estaba en Troya. Es la segunda colaboración del actor con Nolan tras incorporar a Neil, personaje clave de los viajes inversos por el tiempo en ‘Tenet’.

Atenea es la protectora de Odiseo, pero a la vez su acicate, ya que le castiga a vagar durante 10 años antes de volver a casa por culpa de su manifiesta arrogancia. Atenea era la diosa de la sabiduría, pero también de la guerra: una estratega. Le da vida Zendaya, quien forma con su pareja Holland y con Pattinson el terceto de moda: a Zendaya y Pattinson los hemos visto recientemente en ‘El drama’, y a ella y Holland los veremos dentro de unas semanas en la nueva entrega de Spider-man.

Antínoo, encarnado por Robert Pattinson, fue uno de los pretendientes de Penélope cuando Odiseo estaba en Troya. / EPC

Cuatro actrices importantes se suman a la causa homérica de Nolan. Lupita Nyong’o es Helena de Troya. Homero escribiría de ella que era la hija de Zeus, porque Eurípides ya había dicho previamente que Zeus tomó la forma de un cisne y entró en el lecho de la madre de Helena. Representa el canon tradicional de la belleza femenina, la mujer por la que los hombres son capaces de ir a la guerra. Rosanna Podestà fue Helena en el péplum de los 50 ‘Helena de Troya’, y Diana Kruger la encarnó en ‘Troya’, filme en el que Sean Bean fue Odiseo.

Charlize Theron es Calipso, la reina ninfa de la isla de Ogigia, donde Odiseo restó siete años. Mia Goth aparece como Melantio, personaje masculino en el texto original: es el esclavo de Odiseo que se dedica al cuidado de las cabras. Samantha Morton encarna a Circe, diosa y hechicera de la isla de Eea; Silvana Mangano la interpretó en el ‘Ulises’ de Kirk Douglas. Al reparto se añade el director ‘indie’ Benny Safdie en el papel de Agamenón, el héroe de ‘La Ilíada’.