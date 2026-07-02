Santiago Segura aclara la polémica por la escena censurada en Netflix de 'Torrente presidente'

'Torrente presidente', la sexta entrega de la saga cinematográfica creada y protagonizada por Santiago Segura, arrasó en los cines y sigue triunfando, ahora en Netflix. La plataforma estrenó la película sobre el siempre políticamente incorrecto expolicía el pasado 26 de junio y rápidamente se encaramó a lo más alto del 'top' de lo más visto del gigante del 'streaming'. Sin embargo, los últimos días ha surgido una polémica cuando algunos usuarios se han dado cuenta de que se había censurado una escena del filme.

La citada secuencia aparece en torno al minuto 40 de la película, después de que José Luis Torrente (Segura) haya comenzado su carrera hacia la Moncloa con el partido de corte populista NOX. Los responsables de comunicación de la formación política advierten al protagonista de que sus rivales están difundiendo un vídeo alterado con IA en el que se le puede ver medio desnudo y con tres prostitutas.

El emoji de panda

El personaje, eso sí, les avisa que las imágenes son auténticas, y que se corresponden con su noche de farra del día anterior. Mientras que la versión cinematográfica se podía ver a Torrente sentado sin pantalones ni calzoncillos, en Netflix sus partes íntimas aparecen tapadas por un emoji. Lo mismo pasa con una de las meretrices.

Esta alteración ha levantado cierta controversia en las redes, donde algunos de los fans de este personaje machista, racista, homófobo y alcohólico consideran que su incorrección en una de sus grandes bazas y han criticado el cambio.

Autocensura

Sin embargo el propio Segura les ha respondido asegurando que ha sido decisión suya. "No ha sido Netflix, he sido yo", explica el actor y director a un fan en la red social. "Me parecían graciosos los emoticonos en esas 'partes' que dices", ha detallado.

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Algunos de los seguidores de la saga han encontrado incluso un motivo a la elección del emoji de panda que tapa las partes íntimas de Torrente, recordando un diálogo de la primera película. "Una clara referencia a la frase de Torrente 1 con la chinita: “¿Bambú? ¿Me has visto cara de oso panda?”.