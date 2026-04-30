10 películas de estreno en 'streaming' que no te puedes perder en mayo

Este mayo no procura grandes alardes en el cine de las plataformas, por lo que es un mes perfecto para que aparezcan títulos de apariencia más pequeña como la última propuesta del generalmente provocador Sacha Baron Cohen con un filme sobre el machismo y el matriarcado, un thriller de acción tailandés, un documental con presencia de Nick Cave, el nuevo trabajo del dramaturgo y director David Mamet, el debut tras la cámara de John Travolta, la última entrega de las andanzas de Jacy Ryan o una curiosidad como ‘Princesa lesbiana del espacio’, animación australiana y ‘queer’ de ciencia ficción.

‘Chica asesina’, de Taweewat Wantha

El cine tailandés ha destacado en las últimas décadas por sus propuestas de autor, con nombres como Apichatpong Weerasethakul en cabeza. Pero es una cinematografía abierta a todo tipo de géneros, como el filme de acción que representa ‘Chica asesina’: una joven vietnamita con extraño grupo sanguíneo y el líder de un grupo de asesinos tailandeses son sus protagonistas. Jueves 7, Netflix

‘Criaturas luminosas’, de Olivia Newman

Drama diseñado para las plataformas con un reparto de regusto clásico: Sally Field, Joan Chen, Kathy Baker, Alfred Molina y Colm Meaney. Su protagonista es una mujer viuda que descubre nuevos estímulos vitales en la relación con los trabajadores de un acuario que realizan los distintos turnos de noche. Viernes 8, Netflix

‘El instinto’, de Juan Albarracín

Debut de su director en el largometraje con un ‘thriller’ de atmósfera progresivamente perturbadora. Su protagonista, un buen arquitecto, padece agorafobia. Los jefes del estudio en el que trabaja le obligan a que trabaje presencialmente, como desean los clientes. Un peculiar adiestrador de perros parece ofrecerle una solución a su fobia. Viernes 15, Filmin

‘Henry Johnson’, de David Mamet

David Mamet, guionista de ‘Los intocables de Elliot Ness’, director de ‘Casa de juegos’ y autor de la pieza teatral ‘American buffalo’, lleva ausente del cine desde 2013, cuando dirigió para televisión un filme sobre Phil Spector. En su retorno tras la cámara adapta otra obra propia en la que Shia LaBeouf encarna a un tipo trastornado y encarcelado que busca su redención. Martes 19, Movistar Plus+

‘Jack Ryan: Guerra encubierta’, de Andrew Bernstein

Otra historia protagonizada por el analista de la CIA creado por el novelista Tom Clancy e interpretado por John Krasinski, quien ya tomó el relevo de Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine en la serie ‘Jack Ryan’ (2018-2023). Con guion del propio Krasinski, muestra a Ryan abandonando la burocracia de la oficina para dar caza al terrorista de turno. Miércoles 20, Prime Video

‘Worldbreaker’, de Brad Anderson

Luke Evans y Milla Jovovich son los intérpretes principales de este filme de ciencia ficción, o aventura distópica, en el que un individuo esconde a su hija en una isla para enseñarla a sobrevivir en el mundo violento que viene. Su director se curtió realizando episodios de ‘Boardwalk empire’, ‘Fringe’ y ‘Treme’ tras rodar en España ‘El maquinista’. Jueves 21, Movistar Plus+

‘Las damas primero’, de Thea Sarrock

El comediante y actor londinense Sacha Baron Cohen vuelve al redil de la sátira políticamente incorrecta (‘Borat’, ‘Brüno’, ‘El dictador’) con este relato protagonizado por un hombre machista que despierta en un mundo alternativo y matriarcal. Remake del filme francés de 2018 ‘No soy un hombre fácil’, también distribuido por Netflix. Viernes 22, Netflix

‘La extraordinaria Miss Flower’, de Iain Forsyth y Jane Pollard

Geraldine Flower es una mujer anónima cuya historia íntima salió a la luz tras su muerte al descubrirse una maleta suya llena de cartas de amor. ¿Por qué se realiza este documental? Porque Flower era la mejor amiga de la madre de la cantante islandesa Emilíana Torrini, y estas cartas dieron pie a un disco suyo y a la filmación de todo el proceso por parte de los directores de ‘20.000 días en la Tierra’, documental sobre Nick Cave, quien también aparece en este filme. Viernes 22, Filmin

‘Princesa lesbiana del espacio’, de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese

Se coló en el festival de Berlín del pasado año y cuenta con la voz principal de la actriz australiana de origen indio Shabana Azeez, la joven estudiante en prácticas de la serie ‘The Pitt’. Es una producción independiente de poco más de medio millón de euros que, en formato de animación, narra las aventuras de una princesa del espacio en busca de su exnovia. Martes 26, Movistar Plus+

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‘Ven a volar conmigo’, de John Travolta

El protagonista de ‘Fiebre del sábado noche’ se estrena como director y guionista con esta película -basada además en un libro suyo de 1997– en torno al viaje iniciático que un niño emprende con su madre durante los años dorados de la aviación estadounidense. Su hija Ella Bleu Travolta interpreta a una azafata. El filme se presenta antes en el festival de Cannes. Viernes 29, Apple TV